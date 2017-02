Textversion

27.02.2017 | 13:26 | (DiePresse.com)

"Get Out" verdrängte "Lego Batman" auf den zweiten Platz und spielte 30 Millionen Dollar ein.

Am Oscar-Wochenende hat sich ein neuer Horrorfilm an die Spitze der nordamerikanischen Kinocharts gesetzt. Der von Kritikern gelobte Gruselthriller "Get Out" spielte an seinem ersten Wochenende auf Anhieb 30 Millionen Dollar (28,4 Millionen Euro) ein.

Der schwarze Komiker, Autor und Regisseur Jordan Peele schockt die Zuschauer mit der Story eines Afroamerikaners, der zum ersten Mal die Eltern seiner weißen Freundin besucht und dort einem düsteren Geheimnis auf die Spur kommt. Einen Österreich-Filmstart für den Film gibt es nicht.

"Get Out" verdrängte damit "Lego Batman" von dem Spitzenplatz der Charts. Der familienfreundliche Trickfilm spielte auf dem zweiten Rang nach Schätzungen am Sonntag rund 19 Millionen Dollar ein. Damit flossen in den USA und Kanada nun schon mehr als 133 Millionen Dollar in die Kasse. Der dritten Platz ging an den Actionfilm "John Wick: Kapitel 2" mit Keanu Reeves, mit weiteren Einnahmen von rund 9 Millionen Dollar.

Der kostspielige Fantasy-Action-Film "The Great Wall" von Regisseur Zhang Yimou mit Matt Damon in der Hauptrolle brachte auf Rang vier 8,7 Millionen Dollar ein, gefolgt von "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" mit 7,7 Millionen Dollar. Die Erotikromanze kletterte damit in Nordamerika über die 100-Millionen-Dollar-Marke.