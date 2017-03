diepresse.com

"Guardians of the Galaxy 2": Chris Pratt präsentierte neuen Trailer

01.03.2017 | 14:10 | (DiePresse.com)

Die schräge Gruppe der ComicHelden aus "Guardians of the Galaxy" kehrt Ende April zurück. Hauptdarsteller Chris Pratt zeigte in Jimmy Kimmels Talkshow neues Material.