Textversion

03.03.2017 | 15:06 | Andrey Arnold (DiePresse.com)

Mit „Trainspotting“ und „Lammbock“ werden demnächst zwei Streifen mit Kultstatus fortgesetzt. Das Kino widmete sich illegalen Substanzen stets auf vielfältige Weise: Fünf Tipps, vom Anarcho-Spaß bis zum Drogenkriegs-Thriller.

Trainspotting

Von Danny Boyle, 1996

Auf Amazon

„Choose Life“. Dieser Anti-Drogen-T-Shirt-Slogan aus den Achtzigern gibt den Startschuss für „Trainspotting“ – als Epigraph einer sardonischen Tirade gegen die kleinbürgerliche Spießerexistenz der Mehrheitsgesellschaft, die dem Rausch- und Abenteuerdasein von Heroin-Junkies nicht das Wasser reichen kann. Gegen Ende des Films taucht der Spruch wieder auf, doch inzwischen ist er ernst gemeint. Damit sind die Pole von Danny Boyles Neunziger-Drogenkultfilm abgesteckt. Einerseits zelebriert er die asozialen Eskapaden seiner Hauptfiguren: Wenn Renton (Ewan McGregor in seiner Durchbruchsrolle), Sick Boy, Spud und der gewaltfreudige Psychopath Begbie abdrehen, suhlt sich „Trainspotting“ im Spektakel ihrer Exzesse und Anstandsverletzungen – aber immer wieder scheint seine moralische Grundierung durch. Nur ist die Achterbahnfahrt durch die Außenseiterzonen Edinburghs dermaßen mitreißend, dass man es kaum wahrnimmt. Mit seiner Irvine-Welsh-Adaption erreichte der Manierist Boyle einen frühen Stil-Höhepunkt, von der treibenden Eröffnungssequenz bis zum surrealen Entzugs-Fiebertraum gibt es nur selten Durchhänger – nicht zuletzt aufgrund des eklektischen Soundtracks mit Songs von Iggy Pop, Primal Scream, Pulp und New Order.

Enter the Void

Von Gaspar Noé, 2009

Auf Sky

„Enter the Void . . . of Gaspar Noés brain”, scherzte der „Presse“-Filmkritiker Christoph Huber in einem Text über den „ultimativen Todestrip“ des argentinisch-französischen Skandal-Regisseurs und Extrem-Ästheten. Er hatte recht: Intellektuelle Stimulation braucht man sich von diesem esoterisch unterfütterten, buchstäblich haltlosen und knapp dreistündigen Rauschfilm nicht erwarten. Aber seine technischen Ambitionen beeindrucken nach wie vor: Ein Dealer wird erschossen, die Kamera heftet sich an seine Seele und kreiselt in der Nicht-Ich-Perspektive unaufhörlich durch ein psychedelisch schimmerndes Neon-Tokio. Der Sitzfleischbedarf dieser Astralreise ist hoch – doch eine Ausnahmeerfahrung bietet sie allemal.

Traffic

Von Steven Soderbergh, 2001

Auf Netflix

Ein heimlicher Leitspruch der Episodenfilmwelle der Nullerjahre lautete: Alles ist verbunden. Steven Soderberghs verschachteltes Drogenkriegs-Panorama „Traffic“ war das Vorzeigewerk dieser Dramaturgie-Philosophie und machte politische Themen wieder salonfähig. Der korrupte Cop (Benicio Del Toro), die Gattin des Großdealers (Catherine Zeta-Jones), der Chef der amerikanischen Vollzugsbehörde (Michael Douglas) und sein Crack-süchtiges Töchterchen (Erika Christensen) – jeder von ihnen lebt in seiner eigenen, farbfilter-codierten Welt, für jeden gelten andere Regeln, und trotzdem stecken alle, ohne es zu wissen, unter einer Decke. Systemtheorie im Spannungskino-Kostüm, ausgezeichnet mit vier Oscars.

Contact High

Von Michael Glawogger, 2009

Auf Flimmit

Im zweiten Teil von Michael Glawoggers postum von Mitstreitern vollendeter „Sex, Drugs & Rock'n'Roll“-Trilogie werden sämtliche Zügel gekappt: Ob die Handlung noch irgendwo hinführen wird, spielt spätestens nach einer halben Stunde keine Rolle mehr. Stattdessen frönt der Ideengewitter-Film fröhlichem Unsinn, schickt die Kiffer-Kumpels Hans Wurst (Raimund Wallisch) und Max Durst (Michael Ostrowski) mit den Kleinkriminellen Harry (Detlev Buck) und Schorsch (Georg Friedrich) im Schlepptau nach Polen, lässt Hotelzimmer schrumpfen, die Zeit rückwärts laufen, Passagierzüge abheben, Bullen-Schweine grunzen und noch viel, viel mehr. Selten ging's im Ösi-Kino so anarchisch zu, selten machte es so viel Spaß.

Lammbock

Von Christian Zübert, 2001

Auf Amazon, Netflix, Flimmit

Immer wenn man meint, die Blütezeit der Kiffer-Komödie sei vorbei, schickt sich jemand an zu einem letzten Zug. Die US-Überväter Cheech & Chong reichten den Joint an Harold & Kumar weiter, später tuckerte ein zugedröhnter Seth Rogen im Pineapple Express durch die Gegend, derzeit verpflanzt die HBO-Serie „High Maintenance“ das Genre in dramatischere Gefilde. Nur in Deutschland dauerte es etwas länger, bis das Stoner-Movie keimen konnte. Christian Zübert leistete mit dem Überraschungserfolg „Lammbock“ Pionierarbeit: Darin betreiben ein Jus-Student (Lucas Gregorowicz) und sein Slacker-Kumpel (Moritz Bleibtreu) einen Pizzalieferservice mit grünem Daumen – unter den Salamischeiben sind kleine Graspäckchen versteckt. In anspielungsreicher Anlehnung an amerikanische Vorbilder witzelt sich der Film durch lose Mini-Abenteuer und belämmerte Dunst-Dialoge, ist aber besser (und ernster) als sein Ruf: Abseits der Blödeleien gibt's nämlich eine Coming-of-Age-Geschichte zu entdecken, die zuweilen recht bitter-wahrhaftige Noten anschlägt – etwa, als den beiden Hauptfiguren in einem „Der Papa wird's schon richten“-Moment die Scheinheiligkeit ihres Freigeister-Gehabes bewusst wird.