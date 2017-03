Textversion

06.03.2017 | 11:59 | (DiePresse.com)

An seinem Eröffnungswochenende spielte der letzte Film mit Hugh Jackman als Superheld 85,3 Millionen Dollar ein - und dass, obwohl er erst ab 17 Jahren freigegeben ist.

Der Action-Film "Logan - The Wolverine" hat einen starken Kinostart hingelegt: Die Marvel-Comicverfilmung spielte an den Kinokassen in den USA und Kanada an seinem Eröffnungswochenende rund 85,3 Millionen Dollar ein und schnappte sich damit den ersten Platz der US-Kinocharts, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.

Damit legte der Film, der auch in Österreich seit der vergangenen Woche zu sehen ist und auf der Berlinale seine Weltpremiere feierte, den bisher einspielstärksten Auftakt des Jahres in Nordamerika hin.

Er hat auch seine Vorgängerfilme geschlagen - "The Wolverine" von 2013 brachte zum Start 53 Millionen Dollar ein, "X-Men: Apocalypse", in dem die Figur auch vorkommt, 65 Millionen Dollar. Weltweit kommt er bereits auf ein Einspielergebnis von 237,8 Millionen Dollar.

In "Logan" ist Hauptdarsteller Hugh Jackman zum letzten Mal als Superheld "Wolverine" mit den messerscharfen Krallen an den Händen zu sehen. Der Film ist in den US-Kinos erst ab 17 Jahren freigegeben - diese R-Rating genannte Einschränkung schlägt sich üblicherweise auf die Einspielergebnisse nieder. Aber bereits die Comicverfilmung "Deadpool" bewies im vergangenen Jahr, dass auch Filme ohne Jugendfreigabe erfolgreich sein können. Er kam agar auf 132 Millionen Dollar zum Start.

In Österreich ist "Logan" ab 16 Jahren freigegeben.

Der Vorwochensieger der Kinocharts, der Horrorfilm "Get Out", rutschte mit rund 26,1 Millionen Dollar auf den zweiten Platz ab. Auf dem dritten Rang landete das Fantasy-Drama "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott" mit 16,1 Millionen Dollar.