Textversion

07.03.2017 | 09:42 | (DiePresse.com)

Im ersten Clip zur Fortsetzung der erfolgreichen Kinoverfilmung parodiert Darsteller Ryan Reynolds den DC-Helden Superman. Fans müssen sich auf den Film noch gedulden: "Deadpool 2" kommt erst 2018.

Die erste "Deadpool"-Comicverfilmung war wohl ein größerer Erfolg, als man es erwarten konnte. Der Streifen um den sarkastischen Marvel-Antiheld spielte rund 783 Millionen Dollar, mehr als das Zehnfache der Produktionskosten ein. Es ist also nicht sehr überraschend, dass es eine Fortsetzung - wieder mit Ryan Reynolds - in der Hauptrolle geben wird. Vor Kurzem wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht, der die Fans bei Laune halten soll. Denn die eigentlichen Dreharbeiten haben noch gar nicht bekommen. Im Clip wird DC-Superheld Superman parodiert, auch Easter Eggs sind darin zu sehen.

Am Drehbuch zum neuen Deadpool-Film wird Drew Goddard, Regisseur von "The Cabin in the Woods", mitarbeiten. Auch Ryan Reynolds selbst, der den ersten Teil mitproduzierte, ist wieder involviert. Regisseur Tim Miller wird im zweiten Teil nicht mehr Regie führen, David Leitch ("John Wick") wird ihn stattdessen inszenieren. "Deadpool 2" soll im Frühjahr 2018 in die Kinos kommen.