Textversion

14.03.2017 | 10:54 | (DiePresse.com)

"The Kidnapping of Edgardo Mortara" handelt von einem jüdischen Buben, der seinen Eltern weggenommen und zum Priester ausgebildet wurde.

Für sein Historiendrama "The Kidnapping of Edgardo Mortara" plant der US-Starregisseur Steven Spielberg Dreharbeiten im Schloss von Caserta, das als "Süditaliens Schönbrunn" gilt. Die Dreharbeiten in den prunkvollen Sälen des Schlosses werden in zwei Monaten beginnen, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Montag.

Im Schloss von Caserta sollen Vatikan-Räumlichkeiten geschaffen werden. Das auf einer wahren Geschichte beruhende Drama handelt von der Entführung eines sechs Jahre alten jüdischen Buben in Bologna im Jahr 1858. Er wurde seinen Eltern weggenommen und in der katholischen Kirche zum Priester ausgebildet.

Spielberg will weitere Szenen des Films in Umbrien, sowie in den Städten Viterbo und Tuscania nördlich von Rom drehen.