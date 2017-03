Textversion

15.03.2017 | 11:16 | (DiePresse.com)

Ein neuer Film mit der Hauptfigur aus den "Millenium"-Romanen ist geplant. Allerdings keiner nach Vorlage von Stieg Larsson Vorlage, sondern nach David Lagercrantz.

In "Verblendung - The Girl With The Dragon Tattoo" von 2011 spielte Rooney Mara unter der Regie von David Fincher die Rolle der Lisbeth Salander an der Seite von Daniel Craig. Nun sucht Regisseur Fede Alvarez ("Don't Breathe") eine Nachfolgerin für die geplante Fortsetzung "The Girl in the Spider's Web".

"The Girl With The Dragon Tattoo" beruhte auf dem Roman "Verblendung" des 2004 gestorbenen schwedischen Schriftstellers Stieg Larsson. Er schrieb die als "Millenium"-Trilogie zusammengefassten Romane "Verblendung", "Verdammnis" und "Vergebung" um den Journalisten Mikael Blomkvist und die geniale Hackerin Lisbeth Salander.

Autor David Lagercrantz schrieb eine unter Fans umstrittene Fortsetzung mit dem Titel "Verschwörung" (2015). Diese bildet nun die Vorlage für den geplanten neuen Film.

Dieser soll im Oktober 2018 mit einer völlig neuen Besetzung in die Kinos kommen, wie der "Hollywood Reporter" berichtet. Der Drehstart ist für September geplant.