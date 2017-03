Textversion

17.03.2017 | 14:50 | Von Andrey Arnold (Die Presse)

Das Auge isst mit – weshalb die Kamera Essen liebt. Davon zeugt nicht nur die kommende Restaurant-Doku „Noma“. Doch Speisekino hat mehr zu bieten als „Food Porn“: Fünf Tipps, die zeigen, was man mit Futter im Film alles anstellen kann.

„Ratatouille"

Regie: Brad Bird, Jan Pinkava, 2007

Auf Netflix, Sky Go

Eine Ratte als Gourmetkoch: Unter all den wahnwitzigen Ideen für herzerwärmende Pixar-Animationsfilme schießt die Prämisse von „Ratatouille“ in puncto Schrulligkeit den Vogel ab. Selbst der Titel des Films wirkt neben der selbsterklärenden Prägnanz von „Cars“ oder „Toy Story“ wie ein schwarzes Schaf (oder ein Nager in der Kassenschlager-Küche). Die Urheber waren sich dessen bewusst: In weiser Voraussicht phonetischer Verwirrung lieferten die Kinostart-Plakate eine Transkription der korrekten Aussprache. Man darf annehmen, dass sich der Erfolg auch ohne diesen Werbe-Steigbügel eingestellt hätte: „Ratatouille“ gehört ohne Zweifel zu den formal und narrativ erlesensten Werken des damals schon von Disney annektierten Trickfilmstudios. Und zu den ungewöhnlichsten:

Statt sich wie die meisten Pixar-Produktionen nach innen zu falten, erzählt Kreativkopf Brad Bird eine Emanzipationsgeschichte. Die Pariser Kanalratte Remy will keinen Müll mehr fressen und landet in einem kriselnden Zwei-Sterne-Restaurant, wo sich ein tollpatschiger Azubi als Koch-Marionette andient.

Manche witterten Exeptionalismus-Propaganda im Geiste Ayn Rands – und ein ganz klein wenig ist an dieser Theorie dran. Doch die Virtuosität der Präsentation lässt keinen Raum für Zweifel.

„Jiro dreams of Sushi"

Regie: David Gelb, 2011

Auf Netflix

Irgendwo in einer Tokioter U-Bahn-Passage versteckt sich ein Imbiss, der das beste Sushi der Welt anbietet. Was klingt wie ein Märchen, ist Realität, und wer’s nicht glaubt, kann sich in David Gelbs Doku davon überzeugen – zumindest audiovisuell. Zum Teil betreibt der Film natürlich Werbung und Mythenbildung für ein primär von Staatsmännern und Bonzen frequentiertes Kultlokal; Doch sein Verdienst liegt im Porträt des 85-jährigen Betreibers, der sich als nahezu krankhaft obsessive Verkörperung des japanischen Arbeitsethos erweist; jemand, der bereit ist, der Perfektion seiner Speisekunst alles zu opfern und dessen Söhne nicht viel mehr sind als Nachlassverwalter.

„Unser täglich Brot"

Regie: Nikolaus Geyrhalter, 2005

Auf Flimmit

Dokumentarfilme über die Schattenseiten der Lebensmittelindustrie gibt es wie Erbsen im Tiefkühlregal: „Food, Inc.“, „We feed the World“, „Taste the Waste“. Doch ein Großteil von ihnen bietet eindimensionales TV-Edutainment ohne künstlerischen Anspruch. „Unser täglich Brot“ von Nikolaus Geyrhalter fällt nicht in diese Kategorie. Seine gemessene Abfolge kommentarloser Breitwand-Tableaus präsentiert die (un-)heiligen Hallen der Nahrungsherstellung – Legebatterien, Schlachthöfe, monumentale Gewächshäuser – in all ihrer Sterilität und Symmetrie als befremdliches Spiegelbild gesamtgesellschaftlicher Rationalisierungstendenzen. Die Schlüsse muss man selber ziehen.

„Couscous mit Fisch"

Regie: Abdellatif Kechiche, 2007

Auf Flimmit

Essen wird im Kino oft fetischisiert; seltener beleuchten Filmemacher seine soziale Funktion. Genau das macht Abdellatif Kechiche in „Couscous mit Fisch“, seinem autobiografisch geprägten Porträt einer maghrebinischen Arbeiter-Community in der südfranzösischen Küstenstadt Sète. Zank und Hader steht hier an der Tagesordnung, doch am reich gedeckten Tisch kommen alle zusammen. Das ausgedehnte Familienmahl in der Mitte des Films gehört mit seiner ansteckend-ausgelassenen Stimmung zu den absoluten Höhepunkten des modernen Leinwand-Naturalismus, die Laienschauspielführung ist fantastisch – da ist man auch gewillt, Kechiches Hang zu mäanderndem Erzählen zu verzeihen.

„Das große Fressen"

Regie: Marco Ferreri, 1973

Auf Amazon

Aus heutiger Sicht lässt sich nur schwer nachvollziehen, warum „Das große Fressen“ zur Zeit seiner Veröffentlichung für einen kleinen Skandal sorgte (und in Irland mit einem Aufführungsverbot belegt wurde). Schockierend ist an dieser gesetzten Dekadenz-Groteske wenig. Doch von der Vorstellung, einigen der arriviertesten Schauspieler ihrer Ära (Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret und Ugo Tognazzi) bei einer Privatorgie zuzusehen, geht immer noch ein obszöner Reiz aus. Tatsächlich ist der Film weit weniger transgressiv, aber witziger und interessanter als sein Ruf, viel näher an Buñuel und Beckett als an den Kino-Exzessen der Sechziger: Vier gelangweilte Besitzbürger (die allesamt so heißen wie ihre Darsteller) verbarrikadieren sich in einem verfallenden Anwesen und beschließen, sich aus Lebensüberdruss im Beisein williger Gespielinnen zu Tode zu delektieren – nur vom Feinsten, versteht sich.

Eine drastisch-plastische Bourgeoisie-Parodie und Hedonismus-Kritik, in der die meiste Zeit nicht viel passiert – doch der Leerlauf ist genau der Punkt. Für Amüsement sorgen ohnehin die unablässigen Vulgärfaxen der improvisationsfreudigen Stars. Unvergessen: Tognazzis Marlon-Brando-Imitation.