23.03.2017 | 14:20 | (DiePresse.com)

Die Comicfiguren Silver Sable und Black Cat stehen im Mittelpunkt des geplanten Spin-offs. Am Drehbuch beteiligt waren der "Thor: Ragnarok"-Autor und die Co-Schöpferin der HBO-Serie "Wesworld".

Das US-Filmstudio Sony dringt weiter ins "Spider-Man"-Universum vor. "Thor: Ragnarok"-Drehbuchautor Chris Yost das Skript zum Spin-off, das sich um die beiden Heldinnen Silver Sable und Black Cat dreht, berichtet das Branchenblatt "The Hollywood Reporter". Die erste Drehbuchfassung hatte Lisa Joy, Co-Schöpferin der dystopischen HBO-Serie "Westworld", geliefert.

Silver Sable tauchte erstmals 1985 in den "Amazing Spider-Man"-Comics auf und erhielt später ihre eigene Comicreihe. Die Söldnerin ohne besondere Superkräfte verfolgt Kriegsverbrecher und war im Marvel-Universum sowohl Antagonist als auch Verbündete des Spinnenmanns. Die akrobatische Einbrecherin Black Cat, die mit richtigem Namen Felicia Hardy heißt, war indes stets romantisch mit Spider-Man verbunden.

Tom Holland ist jetzt der "Spinnenmann"

Nach Filmen mit erst Tobey Maguire und schließlich Andrew Garfield in der Hauptrolle, bringt Sony mit "Spider-Man: Homecoming" am 14. Juli eine weitere Wiederbelebung des Superheldenfilms mit Newcomer Tom Holland in die Kinos.

Im Herbst 2018 soll ein Spin-off rund um den Bösewicht Venom erscheinen. Regisseure für beide geplante Spin-offs stehen noch nicht fest.