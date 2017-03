Textversion

31.03.2017 | 10:16 | (DiePresse.com)

Nach zahlreichen Batman-Filmen soll das Batgirl in den Fokus rücken, Joss Whedon könnte die Regie übernehmen. Der "Buffy"-Erfinder kennt sich aus mit starken Frauen.

Gleichberechtigung im Fledermaus-Universum: Nach zahlreichen Batman-Verfilmungen könnte nun die Batgirl-Superheldin ihren ersten eigenständig Film erhalten. "Avengers"-Regisseur Joss Whedon als Autor, Produzent und Regisseur mit dem Studio Warner Bros. über das Projekt, berichten US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Donnerstag berichteten.

Die Batgirl-Figur tauchte erstmals in den 1960er-Jahren in Comic-Heften auf. Alicia Silverstone übernahm 1997 in "Batman & Robin" an der Seite von Batman-Darsteller George Clooney eine kleine Superheldinnen-Rolle. Warner Bros. bringt im Juni mit "Wonder Woman" einen Superhero-Film mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, gespielt von Gal Gadot, in die Kinos.

Whedon, der zuletzt "Avengers: Age of Ultron" (2015) inszenierte, dachte sich schon in den 1990er-Jahren mit der Vampir-Figur "Buffy" eine starke Heldin aus.