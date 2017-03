Textversion

31.03.2017 | 11:16 | Andrey Arnold (DiePresse.com)

Es gibt eine nette Anekdote über Ernest Hemingways Reaktion auf die erste Hollywood-Verfilmung seines Romans „A Farewell to Arms“: Zu einer Privatvorführung eingeladen, saß der Autor angeblich den ganzen Film über mit steinerner Miene da. Als das tragische Ende verklungen war, begleitet von schwellender Musik, Glockengeläut und dem Anblick emporfliegender Tauben, schnauzte er sardonisch: „Da sind sie ja, die Vögelchen!“, erhob sich und verließ den Saal. Die Sentimentalität der Adaption stieß Hemingway vor den Kopf. Er sah darin eine Verwässerung seiner Ideen, eine Verleugnung seines Stils.

Tatsächlich hat Frank Borzages Kino-Melodramatik nur wenig mit der Härte von Sätzen wie „Die Welt zerbricht jeden“ zu tun. Doch abgesehen davon, dass ein Film vor allem als Film funktionieren muss und völlig anderen Regeln folgt als Literatur, scheint es müßig, sich über die Neigung der Traumfabrik zu beschweren, Ecken und Kanten fordernder Stoffe glattzuschleifen. Schließlich tut sie das nicht, weil sie es nicht besser weiß. Sie tut es, weil es voll und ganz in ihrem Interesse liegt.

Auch wenn sich das Kommerzkino inzwischen nur noch bedingt zu den Leitmedien unserer Zeit zählen darf – ein Massenmedium ist es nach wie vor. Und als solches hat es große Angst davor, jedweden Publikumssegmenten – seien sie nun real oder eingebildet – auf die Zehen zu treten oder auch nur mulmige Gefühle zu bescheren. Das ist bitter, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, doch es liegt in der Natur der Sache. Böse gesagt: Womit hatte Hemingway eigentlich gerechnet? Was natürlich nicht heißt, dass der Vergleich zwischen dornigem Ursprungswerk und flauschiger Filmfassung fruchtlos sein muss. Im Gegenteil: Gerade eine Untersuchung ihrer Unterschiede kann die Toleranzgrenzen und Story-Standards Hollywoods aufzeigen – und so Rückschlüsse auf soziale Normen, Tabus und Komfortzonen ermöglichen.

„Ghost in the Shell“, nach „Lucy“ der jüngste Sci-Fi-Blockbuster mit Scarlett Johansson, ist dafür ein gutes Beispiel. Er basiert auf dem Erzähluniversum rund um den gleichnamigen Manga von Masamune Shirow, zu dem auch Bücher, Animationsfilme, TV-Serien und Videospiele gehören. Seinen Hauptreferenzpunkt bildet dabei der Kultanime aus dem Jahr 1995, dessen „Blade Runner“-inspirierte Düstervision eines futuristischen Neo-Tokios zahllose Teenager-Phantasien beflügelte und maßgeblich zur Popularisierung japanischer Zeichentrickkunst im Westen beitrug.

Die Blockbuster-Variante übernimmt einen Großteil seiner Oberflächenreize, auch die Grundzüge der Handlung ähneln sich: Eine Spezialagentin, die sich nur „Major“ nennt (Johansson), arbeitet in einer informationstechnologisch restlos durchwirkten Zukunft (die in den Neunzigern viel weiter weg schien als heute) für die Geheimdienst-Eliteeinheit „Sektion 9“. Ausgestattet mit einem getunten Cyborg-Körper geht sie im Namen der Regierung auf Terroristenjagd. Als ein geheimnisvoller Superhacker beginnt, sich in die Köpfe von Maschinenmenschen einzuklinken und sie zu Verbrechen anzustiften, nimmt sie seine Spur auf – und gerät dabei in zunehmende Zweifel über ihre eigene Menschlichkeit.

Actionsequenzen der Vorlage reproduziert

So weit, so werktreu. Regisseur Rupert Sanders („Snow White and the Huntsman“) bedient sich ausgiebig bei der Ikonografie des Originals (und zuweilen auch bei jener seines völlig durchgeknallten Sequels „Innocence“), kopiert die meisten seiner markantesten visuellen Motive: Eine schwerelose Cyborg-Geburt, bei der eine milchige Schutzhülle anmutig vom artifiziellen Organismus abblättert, eine Geisha, die ein fratzenartiges Robotergesicht enthüllt, eine Hand, die ihre Finger maschinell vertausendfacht. Selbst die ulkigen Stehfrisuren der Hauptfiguren wurden beibehalten (am albernsten: Schauspiel- und Regielegende Takeshi Kitano mit Weißhaartrapez), und manche Actionsequenzen der Vorlage reproduziert „Ghost in the Shell“ Einstellung für Einstellung. Doch der Teufel liegt hier ausnahmsweise nicht im Detail, sondern in grober narrativer Zuspitzung. Nichts für ungut – das Original hätte mehr Pep durchaus vertragen. Besonders in seiner zweiten Hälfte mutiert es zu einem (stellenweise ziemlich mühsamen) Philosophieseminar. Das Remake geht selten vom Gas – wirft aber sämtliche Konzepte über Bord, die auch nur einen Hauch von Radikalität erkennen ließen.

Was man dem sprichwörtlichen Durchschnittszuschauer offenbar nicht zumuten kann, das ist – ohne zu viel zu verraten – eine Heldin, deren Vergangenheit bis zum Schluss im Dunkeln bleibt, ein Antagonist, dessen Geschlecht sich nicht eindeutig zuordnen lässt, eine Verschwörung ohne richtigen Drahtzieher, eine Auflösung, die das anthropozentrische Weltbild grundsätzlich in Frage stellt. All das bietet der erste Film, all das geht dem neuen zu weit. Stattdessen liefert dieser eine kurzweilige Rachegeschichte vom Reißbrett, präsentiert im ansehnlichen, ausstattungssatten Designerkino-Format mit Elektrodisko-Ästhetik. Er drechselt knallige Bilder, streut schillernde Effekte drüber und lässt seinen Star, das Sexsymbol, in irisierenden Fetisch-Outfits (oder gleich im Beinahe-Evakostüm) durch eine beeindruckende, holografisch überformte Megacity hasten, während sie Sprüche klopft und mit zeitlupenzerdehnten Kampfkunst-Kanonaden ihr Action-Image poliert. Eh ok. Aber womöglich hatte Hemingway auch ein bisschen Recht. Dieser Kino-Hülse ist der Geist abhanden gekommen.