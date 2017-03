Textversion

31.03.2017 | 15:02 | Von Isabella Wallnöfer (Die Presse)

Von Politikverdrossenheit keine Spur: History-Serien und Polit-Action mit Kaisern, Herrschern, Skandalen - und Frauen, die etwas zu sagen haben.

„Ingobernable"

2017, 15 Folgen

Auf Netflix

Mexiko City. Ein Monster von einer Stad, wo Drogenhandel ebenso gedeiht wie die Verderbtheit jener, die Oberwasser haben - allen voran das Militär, das Menschen ohne Gerichtsverfahren in Lager und Käfige sperrt. Emilia ahnt davon nichts. Sie ist in einen Rosenkrieg mit ihrem Mann verstrickt, Präsident Diego Nava Martínez, der sie in eifersüchtiger Rage verprügelt. Wenige Minuten später liegt Emilia k.o. am Boden - und Diego einige Stockwerke tiefer tot auf einem Autodach. Was folgt, ist eine atemlose Flucht, bei der die Präsidentenwitwe mehr über die korrupten und menschenverachtenden Machenschaften in ihrem Land herausfindet, und was ihr Mann eigentlich alles vor hatte . . .

"Ingobernable" ("Unregierbar") heißt die mexikanische Drama-Serie, die seit 24. März auf Netflix läuft (OmU). Die Hauptrolle der erstaunlich nahkampftauglichen Sauberfrau spielt Kate de Castillo, die 2015 an der Vermittlung des Interviews von Sean Penn mit Drogenboss El Chapo für den "Rolling Stone" beteiligt war. Die Serie ist gespickt mit Anspielungen auf aktuelle politische Themen - von verschwundenen Regimekritikern bis zur Idee, die Nord-Grenze halbwegs dicht zu machen, weil Diego die USA für den Drogenkrieg verantwortlich macht. Politik & Action.

„Versailles"

2015, Staffel 2 startet am 1. Mai

Auf Sky

An die Puderdose. Fertig. Los! Ludwig XIV. ist im Anmarsch. Und zwar, wie es sich für den Sonnenkönig geziemt, in der laut Sky "teuersten und aufwendigsten Serienproduktion in Europa". Ein zum Teil an Originalschauplätzen gedrehter Kostümschinken der Extraklasse mit vielschichtigen Charakteren - allen voran George Blagden als König von Frankreich, der sich in der ersten Staffel samt Entourage in Versailles niederlässt.

In Staffel eins muss sich der junge Ludwig aber erst einmal durchsetzen. Es geht um Intrigen, Verrat und amouröse Abenteuer. Eine interessante Rolle kommt dabei Ludwigs Frau zu, gespielt von Elisa Lasowski ("Game of Thrones"). Sie liefert am Ende der Staffel den Cliffhanger. Ab 1. Mai geht's weiter: In zehn neuen Episoden weitet Ludwig seine Macht aus. 72 Jahre Regentschaft brauchen Platz: Die Dreharbeiten zu Staffel drei starten im April.

„Maximilian"

2017, drei Teile

Auf Flimmit

Während sich Ludwig XIV. die Hände nicht gern schmutzig machte, ist Maximilian I. ein Kämpfer und ein Mann der Tat. Regisseur Andreas Prochaska ("Das finstere Tal") inszeniert die Geschichte des "letzten Ritters" entlang der historisch überlieferten Ereignisse, aufpoliert zum Heldenepos. Die Ehe zwischen Maximilian (Jannis Niewöhner) und der fortschrittlich (für ihre Zeit sogar emanzipiert) denkenden Maria von Burgund (Christa Théret) als Romanze. Ein Drama à la Hollywood - ohne Happy End.

„Scandal"

2012, fünf Staffeln

Auf Amazon

Ganz und gar nicht historisch sind hingegen die Machenschaften in und um das Weiße Haus, die in der ABC-Serie "Scandal" ausgebreitet werden. Die Story stammt von "Grey's Anatomy"-Erfinderin Shonda Rhimes. Hauptfigur ist die toughe Krisenmanagerin Olivia Pope, gespielt von Kerry Washington ("Ray", "Django Unchained". Es geht um politische Geheimnisse, Vertuschung, eine gefälschte Präsidentenwahl und Olivias Vater, der eine Geheimorganisation leitet. Nicht zu vergessen Olivias Hop-on-Hop-off-Affäre mit dem Präsidenten. Ein hyperreal überspitztes Politik-Drama mit manchmal bizarren Einwürfen: In Staffel fünf stirbt die Prinzessin eines fiktiven Landes bei einem Auto-Crash in einem Tunnel in den USA. Schräg.

„The Crown"

2016, zehn Folgen

Netflix

Drehbuchautor Peter Morgan ("Frost/Nixon", "The Queen") hat dieses Hochglanzporträt der jungen Queen Elizabeth II. entwickelt - jede Staffel soll ein Jahrzehnt ihrer Amtszeit erzählen, und wenn man der Entschlossenheit der Macher glauben darf, werden es am Ende sieben Staffeln sein.

Am Beginn stehen die Hochzeit von Elizabeth mit Prinz Philipp 1947 - und ihre ersten politischen Gehversuche mit und gegen einen väterlich polternden Winston Churchill (John Lithgow). Morgan zeichnet die angehende Regentin als feinsinnige, charakterstarke Persönlichkeit, die schneller in die Amtsgeschäfte hineinwächst, als es ihr das (männliche) Umfeld zutraut. Während die royale Maske in der Öffentlichkeit immer gewahrt werden muss, hat Elizabeth hinter den Palastmauern aber auch mit persönlichen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Ein dokumentarisches Porträt will und kann das nicht sein, auch wenn Hauptdarstellerin Claire Foy der jungen Elizabeth frappierend ähnlich sieht. Die mit zwei "Golden Globes" ausgezeichnete Serie ist laut Netflix "von wahren Ereignissen inspiriert", legt die Historie der Monarchin aber hinter Weichzeichner. Intrigen und Herzschmerz inklusive. Hübsch!

