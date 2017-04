Textversion

05.04.2017 | 10:41 | (DiePresse.com)

Vor neun Jahren starb Schauspieler Heath Ledger an einer Medikamentenüberdosis. In einer Doku über ihn kommen Verwandte und Weggefährten nun zu Wort.

Gestern, Dienstag, wäre Oscarpreisträger Heath Ledger 38 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erschien nun der erste Trailer zur Doku "I Am Heath Ledger" des US-Senders "Spike". In ihm kommen Freunde, Verwandte und Kollegen des Schauspielers zu Wort, der 2008 an einer versehentlich eingenommenen Medikamentenüberdosis starb. Premiere des Films ist am 23. April beim New Yorker Tribeca Filmfestival.

Der knapp dreiminütige, berührende Trailer zeigt Privataufnahmen und bisher nicht veröffentlichtes Videomaterial des Australiers. Seine frühere Freundin Christina Cauchi erzählt, dass Ledger ständig eine Kamera bei sich gehabt und Videos aufgenommen habe. Er sei "immer ein Regisseur gewesen", sagt ein Kindheitsfreund - "die Schauspielerei war nur ein Weg, dorthin zu gelangen".

Auch der Musiker Ben Harper, "Brokeback Mountain"-Regisseur Ang Lee sowie Ledgers Schwester Kate geben Einblick in sein Leben. Im Trailer abwesend ist aber Schauspielerin Michelle Williams, die mit Ledger eine gemeinsame Tochter hat.

Liebender in "Brokeback Mountain"

Ledger feierte seinen internationalen Durchbruch Ende der 90er-Jahre mit Rollen in "Der Patriot" und "Ritter aus Leidenschaft". Für seine Darstellung eines schwulen Cowboys an der Seite von Jake Gyllenhaal in "Brokeback Mountain" erhielt er 2006 eine Oscar-Nominierung. Für die Nebenrolle als Batmans psychopathischer Widersacher Joker in "The Dark Knight" wurde er 2009 posthum mit der Trophäe geehrt.