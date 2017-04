Textversion

07.04.2017 | 10:18 | (DiePresse.com)

Mit sechs Nominierungen hat der Film über einen jungen Afroamerikaner, der die Abgründe einer weißen Vorzeigefamilie entdeckt, die größten Siegeschancen. Heuer prämiert MTV erstmals auch Fernsehsendungen.

Der von Kritikern gelobte Horrofilm "Get Out" geht mit sechs Nominierungen als Favorit in das Rennen um die Preise des US-Senders MTV. Zum 26. Mal vergibt der Sender in diesem Jahre seine von Fans gewählten Auszeichnungen für Spielfilme, erstmals sind bei den MTV Movie & TV Awards auch Fernsehkategorien dabei.

"Get Out" handelt von einem jungen Afroamerikaner, der mit seiner weißen Freundin erstmals zu ihrer Familie reist - und dort Abgründe hinter der Fassade entdeckt. Hierzulande kommt der Film am 4. Mai in die Kinos. In der Sparte "Bester Film" sind auch "Die Schöne und das Biest", "Logan - The Wolverine", "The Edge of Seventeen" und "Rogue One: A Star Wars Story" nominiert. Um die Trophäe als bester Schauspieler treten Frauen und Männer zusammen an, darunter Daniel Kaluuya ("Get Out"), Emma Watson ("Die Schöne und das Biest") und Hugh Jackman ("Logan - The Wolverine").

Gewinnchancen für "Game of Thrones"

Als beste TV-Shows haben unter anderem "Game of Thrones", "Atlanta" und "Stranger Things" mehrere Gewinnchancen. Drei Nominierungen holte der Oscar-Gewinner "Moonlight", darunter in den Sparten "Bester Kuss" und "Beste amerikanische Story".

Der US-Komiker Adam DeVine (33, "Pitch Perfect") soll die Show am 7. Mai in Los Angeles moderieren. Im vorigen Jahr räumte "Star Wars: Das Erwachen der Macht" den Preis als bester Film ab. Daisy Ridley wurde für die "beste Durchbruchsperformance" ausgezeichnet, Adam Driver als "bester Bösewicht".