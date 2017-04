Textversion

24.04.2017 | 15:24 | (DiePresse.com)

Regsseur James Cameron hat die Starttermine für die Fortsetzungen von "Avatar" verraten. Der erste Teil gilt als finanziell erfolgreichster der Filmgeschichte.

Im Dezember 2020 soll die erste Fortsetzung des 3D-Fantasy-Spektakels "Avatar" nach jahrelangen Verzögerungen nun endlich in die Kinos kommen. Regisseur James Cameron gab am Samstag die offiziellen Starttermine für die inzwischen vier geplanten Folgen bekannt. "Avatar 3" soll demnach im Dezember 2021 starten, gefolgt von Teil Vier zu Weihnachten 2024 und dem Finale im Jahr 2025.

Auf Facebook postete Cameron ein Foto von sich, umgeben von seiner über hundertköpfigen Crew. "Großartig, mit dem besten Team in der Branche zu arbeiten", so der Regisseur. Die Produktion von gleichzeitig vier Filmen werde jetzt beginnen. Die Darsteller Sam Worthington, Zoe Saldana und Sigourney Weaver sind wieder an Bord.

Der Originalstreifen "Avatar - Aufbruch nach Pandora" (2009) gilt mit weltweiten Einnahmen von knapp 2,8 Milliarden Dollar als finanziell erfolgreichster Film der Geschichte.

Ein geplanter Starttermin 2018 platzte

2013 hatte der kanadische Regisseur zunächst drei Folgen der Science-Fiction-Geschichte angekündigt, die er in Neuseeland drehen wollte. Vor einem Jahr kam die vierte Fortsetzung der Saga dazu.

Zunächst war der Start der Sequel-Reihe für 2018 anvisiert worden. Im März kündigte Cameron dann in der kanadischen Zeitung "Toronto Star" einen späteren Start an. Die Entwicklung von gleichzeitig vier Fortsetzungen bezeichnete er als "episches Unterfangen".