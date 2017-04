Textversion

In der Fortsetzung der Neuauflage "Jurassic World" wird Jeff Goldblum erneut den Mathematiker Dr. Ian Malcolm verkörpern.

Zweimal hat Jeff Goldblum die Wiederkehr der Dinosaurier bereits überlebt. Ein Vierteljahrhundert nach dem Kultfilm "Jurassic Park" wagt sich der Hollywoodstar erneut ins Land der Riesenechsen: In der Fortsetzung der höchst erfolgreichen Neuauflage "Jurassic World" (2015) schlüpft der 64-Jährige erneut in die Rolle des skeptischen Mathematikers Dr. Ian Malcolm, berichtet der "Hollywood Reporter".

Im von Steven Spielberg inszenierten Fantasy-Hit aus dem Jahr 1993 war es der Chaos-Theoretiker Malcolm, der schon von Anfang an prophezeite, dass der von geklonten Dinos bevölkerte Freizeitpark scheitern würde. In der Fortsetzung aus dem Jahr 1997, "Die vergessene Welt: Jurassic Park", kehrte er als einziger zentraler Charakter zurück; im dritten Teil wirkte Goldblum nicht mehr mit. Für den Schauspieler ist es die zweite Rückkehr zu einem 90er-Jahre-Kultfilm nach "Independence Day: Wiederkehr" im Vorjahr.

Mehr als 650 Millionen Dollar Einspielergebnis

"Jurassic World" spielte 2015 weltweit mehr als 650 Millionen US-Dollar ein und brachte Serienstar Chris Pratt endgültig den internationalen Durchbruch.

Pratt kehrt für das Sequel ebenso zurück wie Bryce Dallas Howard; neu dabei sind Justice Smith ("The Get Down"), James Cromwell ("Ein Schweinchen namens Babe") und Toby Jones ("Das Märchen der Märchen").

Der Kinostart ist für Juni 2018 anberaumt. Colin Trevorrow, der das Original inszenierte, hat mit seinem Kollegen Derek Connolly das Drehbuch geschrieben; Spielberg wirkt als ausführender Produzent mit. Regie führt der Spanier John A. Bayona, dessen Fantasy-Drama "Sieben Minuten nach Mitternacht" demnächst in den heimischen Kinos startet.