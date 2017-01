Textversion

04.01.2017 | 07:30 | von Katrin Nussmayr (Die Presse)

Zwei Frauen brechen aus der Psychiatrie aus: „Die Überglücklichen“ von Paolo Virzi ist mehr als nur ein liebliches Roadmovie mit zwei Unzurechnungsfähigen. Er erzählt, atemlos und aufrichtig, wie zwei von der Wirklichkeit Enttäuschte das Glück suchen. Ab Freitag im Kino.

„Seid ihr verrückt?“, fragt ein auf dem Moped vorbeifahrendes Pärchen die beiden Frauen, die ihren Oldtimer, nachdem er den Geist aufgegeben hat, gerade mitten auf der Straße stehen gelassen haben und nun zu Fuß weiterlaufen – immerhin gilt es, eine Mission zu erfüllen, bevor sie von Polizei, Justiz und den Ärzten eingeholt werden können. „Laut manchen Gutachten, ja“, ruft die eine im Davonlaufen noch, dann verschwinden die beiden in der nächsten Gasse.

Verrückt, das kann man unterschiedlich lesen, im Sinne von geisteskrank, aber auch im Sinne von übermütig, schrullig, überdreht. „Die Überglücklichen“, der neue Film des italienischen Regisseurs Paolo Virzi, widmet sich beiden Lesarten. In der Villa Biondi, einer hübschen psychiatrischen Einrichtung inmitten der toskanischen Landschaft, lebt Beatrice (überschwänglich: Valeria Bruni Tedeschi): Laut eigenen Angaben eine Gräfin mit George Clooneys Nummer im Handy, laut Akte bipolar gestört und verurteilt wegen allerlei Delikten, stolziert sie Tag für Tag durch das malerische Anwesen und berät Patienten und Pfleger in Sachen Mode, Therapiepläne und aristokratischen Benehmens. Als die verschlossene, schwer depressive Donatella (Micaela Ramazzotti) in die Villa eingewiesen wird, nimmt Beatrice sie gleich unter ihre Fittiche. Als sich eines Tages eine Gelegenheit zur Flucht aus dem eintönigen Psychiatriealltag ergibt, büxen Beatrice und Donatella aus: Es beginnt eine Irrfahrt mit Bussen und gestohlenen Autos, zu Wahrsagerinnen, Nachtclubs und den eigenen Familien, die über den unverhofften Besuch nicht gerade erfreut sind.

Die Sehnsucht nach höflichen Menschen

Regisseur Virzi hat diese Abenteuer atemlos inszeniert, taucht sie in satte Farben, unterlegt sie mit den Canzones von Gino Paoli. Bei aller Komik und Leichtigkeit wäre es aber ein Trugschluss, „Die Überglücklichen“ nur als liebliches Roadmovie mit zwei Unzurechnungsfähigen abzutun. Der Film erzählt vielmehr von zwei gänzlich unterschiedlichen Frauen, die beide von der Wirklichkeit enttäuscht worden sind und nun nach Glück und Würde suchen: Die gefallene Beatrice, indem sie sich nach Tischtüchern, Wein und höflichen Menschen sehnt; die seelisch zerrüttete Donatella, indem sie ihren Sohn wiederfinden will. Dieser wurde ihr weggenommen, nachdem sie sich mit ihm gemeinsam von einer Brücke gestürzt hatte – doch wie hätte sie auch anders mit ihm zusammen bleiben können, war sie doch längst in einem Teufelskreis aus depressiven Schüben, vernichtenden Gutachten und Sorgerechtsentzug gefangen.

Es sind die kurzen Momente des Glücks, die Donatella und Beatrice gemeinsam erleben, die ihnen das Dasein wieder erträglicher machen – und sie Akzeptanz lehren, für die eigenen Schwächen wie auch die der anderen. Virzi, der sich zur Recherche mit Psychiatern und Patienten traf, gelingt es, eine hoffnungsvolle, lebensfrohe Geschichte zu erzählen, ohne psychische Krankheiten auf eine Art lieben Knacks zu reduzieren, aber auch ohne die Stigmatisierung, die Isolation, die Schmerzen psychisch Kranker zu verschweigen: „Ich will einen Monat lang schlafen“, sagt Donatella, als ihr ganzes Seelenunheil einmal über sie hereinbricht. Dann rappelt sie sich wieder auf, Schritt für Schritt, und sucht weiter nach dem Glück. So verrückt ist das gar nicht.