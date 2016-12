Textversion

30.12.2016 | 17:49 | (Die Presse)

Bei drei Festspielen bzw. Festwochen beginnen 2017 neue Intendanten. Und der neue Kulturminister, Thomas Drozda, wird einige Personalentscheidungen treffen müssen. Seine ersten beiden – für Staatsoper und Belvedere – sind durchaus umstritten.

Ein Kulturminister, den (fast) alle Kulturschaffenden gut finden, ist selten. Josef Ostermayer war das, und trotzdem musste er im Mai 2016 gehen, aus im engsten Sinn politischen Gründen: Er war dem gestürzten Kanzler Faymann zu nahe. Ihm folgte ein Kulturmanager, über den der „Spiegel“ schrieb, dass es „anderswo“ – also nur nicht in Österreich – ob seiner Nähe zum Finanzskandal am Burgtheater (wo er bis 2008 kaufmännischer Geschäftsführer war) „richtig eng“ für ihn werden könnte. Das mag ein wenig übertrieben sein, fest steht, dass Thomas Drozda – auch als Generaldirektor der bis heute übermäßig hoch dotierten Vereinigten Bühnen Wien (VBW) – ein Repräsentant der mächtigen und machtnahen Repräsentationskultur par excellence war und ist.

Vielleicht wollte er deshalb mit seinen ersten Personalentscheidungen Originalität zeigen: Zuerst setzte er die höchst erfolgreiche Belvedere-Direktorin Husslein-Arco wegen recht diffuser und vor allem nie erhärteter Anschuldigungen ab und holte dafür die vor allem in der experimentellen und konzeptuellen Kunst profilierte Stella Rollig aus Linz; dann verlängerte er den Vertrag des ebenso erfolgreichen, das Repertoire auf höchstem Niveau pflegenden Staatsoperndirektors Dominique Meyer nicht und präsentierte als dessen Nachfolger den Musikmanager Bogdan Roščić, der sich gleich selbst in die Fußstapfen Gustav Mahlers stellte und vielleicht wirklich davon überzeugt ist, dass Oper im 21. Jahrhundert eine nicht vor allem museale Kunstform sein kann . . .

Man wird hören und sehen, ab 2020. Schon für 2017 darf man gleich drei erste Saisonen neuer Intendanten mit Spannung erwarten. Markus Hinterhäuser beginnt – nach einem Sommer als Übergangsintendant 2011 und drei Festwochen-Jahren in Wien – mit seinen ersten „richtigen“ Festspielen in Salzburg. Das Programm scheint ebenso durchdacht (mit Strategien der Macht als Generalthema), behutsam modern (u. a. mit Reimanns Oper „Lear“) und glamourös (mit Muti, Netrebko, Flórez, Domingo usw.)

Die Festwochen ändern sich wirklich

Bei den Wiener Festwochen folgt ihm Tomas Zierhofer-Kin, und von diesem Feuerkopf darf man sich wirkliche Umwälzungen erwarten, vor allem echte Übergriffe auf die Popkultur, viel wilde Performance und gesellschaftspolitische Ansagen, die nicht jeder Leitartikler blind unterschreiben kann. Auf jeden Fall bringt er eine „Akademie des Verlernens“, einen neuen „Parsifal“ (komponiert von Bernhard Lang, inszeniert von Jonathan Meese) und eine neue „Medea“ (von Susanne Kennedy, mit Birgit Minichmayr). Das niederösterreichische Donaufestival, das Zierhofer-Kin groß gemacht hat (und umgekehrt), wird ab 2017 von Thomas Edlinger, einem Chefdenker von FM4, betrieben. Er bringt u. a. die Einstürzenden Neubauten nach Krems, schließlich liebt auch die Subkultur die Kontinuität.

Eine neue Intendanz dürfte der in den vergangenen Jahren in seiner ergrauten Diskursattitüde allzu berechenbar gewordene Steirische Herbst bekommen, in Wien werden Leiter für das Theater an der Wien und den – wie gesagt, im internationalen Vergleich übermäßig gut von der öffentlichen Hand gefütterten – Musicalbereich der VBW gesucht.

Auch die Viennale wird nach 20 soliden Jahren unter Hans Hurch eine neue Führung brauchen, hier darf man bei aller Vorsicht auf eines wetten: Wer's wird, hat zumindest eine Zeit lang als Filmkritiker gearbeitet. (tk)