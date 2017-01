Textversion

03.01.2017 | 18:00 | Von Wilhelm Sinkovicz (Die Presse)

„Aus Neu mach Alt“ ist das Motto des Wiener Klangforums, das wieder zu Festlichen Tagen Alter Musik bittet und spielt, was vielen Musikfreunden bis heute (zu) neu klingt.

Der Titel ist bewusst irreführend, und zwar auf eine amüsant-süffisante Weise: Festliche Tage Alter Musik versteht sich nämlich als Festival für das, was viele Musikfreunde immer noch als Neue Musik bezeichnen, obwohl die Klänge zum Teil doch schon vor mehr als 100 Jahren, jedenfalls mehrheitlich vor dem Zweiten Weltkrieg „erfunden“ wurden. Statt sich Spekulationen hinzugeben, warum von den Hörern auch manch Älteres bis heute als schwer verdaulich empfunden wird, macht das weltweit renommierte Wiener Ensemble für musikalische Avantgarde, das Klangforum, die Probe aufs Exempel. Es spielt die Musik einfach.

Der akustische Reigen konfrontiert Neugierige vom 19. Jänner bis 2. Februar mit Musik, die an der Wurzel der sogenannten Moderne steht, wobei auch Meister zum Zug kommen, die als längst durchgesetzt gelten, Alexander Skrjabin zum Beispiel nebst Jean Sibelius, Franz Schreker, Karol Szymanowski und Alban Berg im Eröffnungskonzert im Mozartsaal – oder Leoš Janáček.

Janáček: Hart und scharfkantig

Freilich gilt die „Akzeptanz“ in Fällen wie diesem nur einem kleinen Ausschnitt aus dem Œuvrekatalog. Janáčeks Epitaph auf seine früh verstorbene Tochter, Olga, der Klavierzyklus „Auf verwachsenem Pfade“, gehört beispielsweise nicht gerade zu den Dauerbrennern. Hart, scharfkantig und ohne Rücksicht auf etwelche Hörgewohnheiten lässt der Komponist in diesem klingenden Tagebuch seinen Emotionen freien Lauf.

Pianist Joonas Ahonen stellt das Werk an den Beginn des zweiten Abends der Konzertreihe am 22. Jänner im Schönberg-Center, das Klangforum setzt dieses Programm mit der ersten der beiden „Fantasien für Nonett“ von Alois Hába fort – die auch für Connaisseurs der jüngeren Musikgeschichte eine Entdeckung sein dürfte, ein höchst eigenwilliges Experiment des tschechischen Vorkämpfers mikrotonaler Musik mit Schönbergs Zwölftonmethode.

Im Wien-Museum geht es am 27. Jänner weiter mit Werken von Ernst Krenek, Eric Zeisl und Wilhelm Grosz (1894–1939), einem Schüler Franz Schrekers, dem es nach seiner Flucht aus seiner Heimatstadt Wien in den USA gelang, eine aparte Vereinigung von „fortschrittlichen“ Stilelementen mit der musikalischen Populärkultur zu entwickeln.

Im Schubertsaal des Konzerthauses widmet sich das Klangforum dann am 1. Februar der Pariser Belle ?poque, wobei auch hier klingend zu beweisen sein wird, dass eine Unterscheidung in ernst und unterhaltend wenig sinnvoll ist: Werke von Maurice Ravel und André Caplet treffen auf Musik von Jean Françaix und zweier komponierender Damen, Germaine Tailleferre und der früh verstorbenen Lili Boulanger.

Ins Finale geht das Festival tags darauf im Mozartsaal mit einer Wegbeschreibung der Entwicklung, die nach 1945 zu den berühmt-berüchtigten Darmstädter Ferienkursen und ihren Doktrinen geführt hat: von Allvater Anton Webern und dem französischen Solitär Olivier Messiaen bis zu Henri Pousseurs Webern-Hommage und Werken der antipodischen Italiener Luigi Nono und Luigi Dallapiccola.

Auch in diesem Finale gibt es dann sogar für wohlinformierte Avantgarde-Freunde einen Komponisten zu entdecken: Das Konzert beginnt mit der 1927 komponierten Kammersymphonie von Adolph Weiss (1891–1971), der in Arnold Schönbergs legendärer Berliner Kompositionsklasse ausgebildet wurde und zu den raren Vertretern einer rigiden musikalischen Moderne in den USA zu zählen ist.

Die Konzerte werden von „literarischen Interventionen“ von Ferdinand Schmatz und einer bildnerischen Begleitung durch den Hausherrn des Wien-Museums, Matti Bunzl, begleitet.

Abonnements für alle Konzerte des Wiener Klangforums sind schon ab 69 Euro erhältlich – für jugendliche Musikfreunde gibt es ein Angebot ab 34,50 Euro. Informationen: www.konzerthaus.at