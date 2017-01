Textversion

08.01.2017 | 18:00 | (Die Presse)

Daniela Fally triumphierte neben dem unerreichten Stilisten und einzigartigen Belcantotenor Juan Diego Flórez in „La Sonnambula“.

Viel Applaus für die strahlende Debütantin aus dem Ensemble des Hauses: Daniela Fally hat sich am Samstagabend sozusagen das Adelsprädikat als Koloratursopran verdient. Sie sang erstmals die Amina in Bellinis „Sonnambula“ und reüssierte nicht nur mit fein geflochtenen, blitzsauberen Koloraturgirlanden, sondern ließ in der zweiten Schlafwandelszene dann auch hochexpressiven, mit Geschmack und technischem Raffinement schattierten Gesang hören, Belcanto in exquisiter Ausführung, artistisch beeindruckend und berührend.

Gewiss wird die Künstlerin selbst mit manchem Ergebnis ihrer Bemühungen noch nicht ganz zufrieden sein, wird an wohldosierter Attacke noch zu arbeiten sein, um all die fein gedrechselten Kunstfertigkeiten auch Punkt für Punkt effektsicher „zu verkaufen“. Gut drapiert auf den Präsentierteller zu legen, was man alles kann, das gehört zum Geschäft.

Doch darf Fally schon auf ihre erste „Sonnambula“ stolz sein, vermochte sie doch an der Seite des wohl in unseren Tagen unerreichten Stilisten Juan Diego Flórez zu bestehen. In den Duetten schmiegte sie sich auch vokal liebevoll und harmonisch an ihn und seinen Tenor, der, wie gewohnt, nicht mit seinen Reizen geizte. Höchste Höhen kommen mit ritterlicher Attacke, agile Melodieflüsse werden beweglich, geschmeidig und mit der für Flórez quasi markentypischen Sicherheit modelliert.

Bemerkenswert im Ensemble die wagemutige Maria Nazarova, der es gelang, die an sich undankbare Partie der Lisa zwischendurch zur Primadonna aufzuwerten. Bellini bedenkt die mehrfach getäuschte, intrigante junge Dame mit allerhand höchst virtuosen Bravourstücken, die Nazarova – hie und da noch ein wenig großzügig in der Phrasierung – mit enormem Erfolg bis in die höchsten Regionen über dem C absolvierte. Viel Applaus auch für sie.

Und für Rosie Aldridge als treu sorgende Mama, Manuel Walser als vergeblich, aber mit schöner Stimme buhlenden Alessio und Luca Pisaroni, der als Graf Rudolf sonor, nur in der Tiefe ein wenig blässlich klang und die Dinge mit Noblesse ins rechte Lot zu rücken wusste. Marco Arturo Marellis klug disponierte Inszenierung machte es allen leicht, diese 51. Vorstellung auch theatralisch achtbar abzuwickeln. Vokal war sie ein Fest; und wenn Guillermo García Calvo am Pult ein wenig unterzündet, könnten die Reprisen (am 10. und 13. Jänner) zu Sternstunden werden; immerhin wird ja Publikumsliebling Flórez auf der Bühne Geburtstag feiern! (sin)