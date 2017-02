Textversion

06.02.2017 | 13:01 | von Wilhelm Sinkovicz (DiePresse.com)

Die lang erwartete Premiere von Verdis "Troubadour" bot Oper pur - mit tiefen Gefühlen und vokalen Höhenflügen des großartigen Solisten-Quartetts. Anna Netrebko traf ihr Publikum ins Herz.

Da ist die leidige Sache mit dem Hohen C. Es steht nicht in der Partitur. Das weiß jeder. Aber die Zahl jener Opernfreunde, die Wohl und Wehe einer Aufführung von Verdis „Troubadour“ von jenem Schlusston der sogenannten „Stretta“ des Manrico abhängig machen, ist nach wie vor hoch.

Für den Tenor wird das zur Nervensache. Roberto Alagna war das bei seinem Auftritt im sechsten Bild der jüngsten Wiener Verdi-Premiere anzumerken – und anzuhören. Er hatte sich entschlossen, das C zu singen; und zwar „in tono“, also in der Originaltonart und nicht, wie die meisten Kollegen, einen Halbton nach unten transponiert. Da gibt es einen „Testballon“ in der Mitte dieser Cabaletta, dem war die Unsicherheit anzuhören – die Sache selbst gelang dann zwar, klang aber, ein wenig voreilig angesetzt, als ob der Tenor gar nicht mehr recht daran glauben mochte, dass das C sitzen würde.

So wurde es zum Beweis dafür, dass es an einem Opernabend wirklich nicht um solche Schrecksekunden geht. Gleich in der folgenden Szene strömte Alagnas mittlerweile heldisch getönte Stimme ruhig und metallisch schimmernd im Gesang des gefangenen Troubadours zum „Miserere“, um im „Finale ultimo“ zur Hochform aufzulaufen. Dort steigerte sich Alagna an der Seite der Azucena von Luciana D’Intino und der Leonora Anna Netrebkos in einen musiktheatralischen Furor, der die ewigen Nörgeleien über angebliche dramaturgische Unzulänglichkeiten dieses Werks Lügen strafte. In Wahrheit bietet der „Troubadour“ Oper pur: Emotionen verwandeln sich unmittelbar in Rhythmus, Harmonie und Melodie, um sozusagen notwendigerweise in szenische Aktion umzuschlagen. Die Chancen, die ihnen Verdi auf solche Weise bietet, kosteten die Sänger dieses Abends bis zur Neige aus.

D’Intino, von immenser Intensität vor allem in den imposanten tiefen Mezzo-Regionen, dann wieder traumverloren zart im visionären „Heimwehlied“ kurz vor dem blutigen Ende der Geschichte, behält das gewaltig verstörende letzte Wort: Alle Leiden, aller Hass, die zuvor beschworen wurden, waren aus einer Lüge geboren.

Für die leidenden Individuen sind solche „großen Fragen“ freilich irrelevant: Seiner Leonora hat Verdi Phrasen, Kantilenen und Akzente für alle Facetten menschlicher Liebes- und Verzweiflungslagen geschenkt. Anna Netrebko trifft ihr Publikum damit direkt ins Herz.

Minutenlange Ovationen dankten ihr nach der f-Moll-Arie im vorletzten Bild, die sie mit einer Beseeltheit sondergleichen gesungen hatte, weich und geschmeidig bis in die zartesten Verästelungen der natürlich aus der Melodielinie geborenen Verzierungen. Ein Augenblick, in dem mitten im Seelengemetzel dieses Melodrams die Zeit stillzustehen schien.

Ludovic Tézier waren zuvor ähnlich belcanteske Wunderdinge gelungen: Dass auch ein Menschenverächter wie dieser Graf Luna von tiefen Gefühlen bewegt, von der Sehnsucht nach Liebe durchdrungen ist, gehört zu den genialen Kunstgriffen von Verdis psychologischer Kunst. Wer sie auslotet, wie Tézier das kann, wird zum Seismographen unserer Innenwelten.

Die spiegelt Verdis Musik von Takt zu Takt – und diesmal dank der offenbar minuziösen Einstudierungsarbeit von Marco Armiliato mit besonderem Feingefühl. Das Orchester spielt mit Animo auf, schmiegt sich den Vokallinien in allen, auch den kleinsten Verzögerungen und Atempausen an, wird kraftvoll, aber niemals indezent laut, trägt dann wieder kaum hörbare Pianissimo-Farbtupfer auf. Dass der Chor an so viel musikalischer Differenzierungskunst seinen großen Anteil hat, gehört auch in die Annalen: Seit langem hat man die in diesem Werk oft besonders heiklen Mixturen von Akteuren und Stimmen aus der Ferne nicht dermaßen wohl ausbalanciert zu hören bekommen.

Großartig auch der mächtige, doch wohltönende Ferrando von Jongmin Park und der mit ungewöhnlich edlem Tenor begabte Ruiz (Jinxu Xiahou). Den Schlussjubel trübten Missfallenstöne gegen das Regie-Team um Daniele Abbado. Die Produktion siedelt im spanischen Bürgerkrieg, was sinnvoll mit der Handlung zu verknüpfen, aber nicht wesentlich für ihr Verständnis ist. Dieses sichern die Darsteller, die allesamt ihre vokalen Höhenflüge mit entsprechender Gestik untermauern. „Il trovatore“ wird erzählt, wie er im Büchel steht. Selbst wer Texttreue im Anflug auf die ministeriell avisierte „Staatsoper 4.0“ bereits für ein "Eigentor" hält, wird zugeben müssen, dass angesichts des Solisten-Quartetts und dieses Dirigenten diese Premiere mindestens 5:1 für Verdi ausgegangen ist.