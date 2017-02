Textversion

07.02.2017 | 13:06 | Wilhelm Sinkovicz (DiePresse.com)

Dirigent Marco Armiliato war es zu verdanken, dass in der Staatsoper gleich nach der großen Premiere eine andere Verdi-Oper im Repertoire bestens präsentiert wurde.

Um einmal eine Opernkritik vom Dirigentenpult her aufzuzäumen: Ein Segen, dass es Marco Armiliato gibt. Die Kenner im Publikum der Wiener Staatsoper atmen auf, wenn sein Name auf dem Programm steht, die Musiker offenkundig auch, denn sie spielen unter seiner Leitung so gelöst und engagiert auf wie im Repertoire nur irgend möglich. Und seit der „Troubadour“-Premiere vom vergangenen Sonntag weiß man auch, dass Armiliato zu der raren Spezies von Dirigenten zählt, die dank intimer Werkkenntnis und glasklarer Schlagtechnik nicht nur im probenlose Repertoire für inspirierte Abende sorgen, sondern auch eine Neueinstudierung zu besonderem Feinschliff zu nutzen verstehen.

Mehr als einmal hat man erleben müssen, dass diese beiden Tugenden nicht Hand in Hand gehen müssen. Gute Repertoire-Kapellmeister enttäuschen an Premierenabenden oft. Armiliato hingegen stand am Tag nach der „Troubadour“-Premiere für „Otello“ schon wieder im Graben – und schon der erste Blitzschlag des gewaltigen Seegewitters, das Verdi entfesseln lässt, ließ keinen Zweifel daran, dass auch bei dieser 36. Aufführung der Mielitz-Inszenierung auf philharmonischem Niveau musiziert werden würde.

Carlos Alvarez: der Teufel in Baritongestalt

Das hätte ohnehin eine zweite Verdi-Sternstunde in Folge werden können, denn mit Carlos Alvarez stand ein zynisch-bösartiger Drahtzieher im Mittelpunkt, dessen Jago tatsächlich Shakespeares theatralische mit Verdis musikalischer Unmittelbarkeit zu vereinen weiß: Vokal von größter Sicherheit – selbst die wiederholten Sprünge aufs hohe A im Trinklied kommen ihm geradezu lustvoll über die Lippen -, mischt dieser Teufel in Baritongestalt auf seiner Stimmpalette sämtliche Valeurs von Schmeichelrosa bis Nihilistischschwarz, wie er's braucht.

Da müssen die Erinnerungen der Habitués in weite Vergangenheitsfernen zurücktauchen, um Vergleichbares heraufzuholen. Die von Melancholie und Trauer schmerzlich aufgeladenen Pianissimo-Schwebetöne der Olga Bezsmertna dazu, deren Desdemona in den seltenen Momenten der Selbstbehauptung doch auch zu kraftvollen Crescendi fähig sind. Sie kommt aus dem Ensemble des Hauses, wie der wunderbar lyrische, doch zu markiger Charakterisierung fähige Cassio des Jinxu Xiahou und Monika Bohinec, nicht zu vergessen, die kraftvoll klarstellt, dass die Emilia eine dankbare, im Finale sogar kurzfristig die führende Rolle zu spielen hat.

Die Verdi-Doppelrechnung konnte trotz allem nicht ganz aufgehen, weil nach Peter Seiffert auch der Einspringer, Aleksandrs Antonenko, krankheitshalber den Otello absagen musste. Als Ersatz für den Ersatz feierte Kristian Benedikt aus Litauen sein Hausdebüt – und schlug sich tapfer; mit manch beachtlichen Tönen beim Auftritt und im großen Monolog, mit mancher – wohl der Nervosität geschuldeten – Blessur auch. Doch sicherte ihm zuletzt ein gediegen gestaltetes „Niun mi tema“ die volle Sympathie des Publikums: Wagnis geglückt.