Textversion

08.02.2017 | 14:00 | Walter Gürtelschmied (Die Presse)

Kritik Peter Eötvös durfte endlich wieder bei einem Heimspiel einen großen Erfolg einfahren: Seine fünfte Oper „Love and Other Demons“ – nach dem Roman von Márquez – zeichnet eine arge Geschichte mit grellen Farben.

Wahn, Wahn, überall Wahn – Hans Sachsens Nürnberger Notruf nimmt sich geradezu lächerlich und harmlos aus gegenüber den Themen, die Peter Eötvös vor rund einem Jahrzehnt für seine siebente Oper „Love and Other Demons“ auf die Bühne wuchtete: Glaube, Aberglaube, Beschwörung, Verführung, Verletzung, Missbrauch, Qualen und Martern aller Arten, Wahnvorstellungen, Horrorvisionen, Misshandlungen und schließlich Teufelsaustreibung. Wenn dann noch Liebe kontrapunktisch dazwischentritt, bleibt nur noch der Weg in den Tod.

Die Ungarische Staatsoper ist mit ihrer jüngsten Neuproduktion vielleicht aus ihrem Dornröschenschlaf und aus der Biederkeit erwacht. Peter Eötvös, neben dem hochbetagten György Kurtág die Galionsfigur der ungarischen Musik, durfte endlich auch bei einem Heimspiel einen großen Erfolg einfahren. Die Staatsoper steht ja im Ruf, von Parteisoldaten der rechtspopulistischen Regierung durchsetzt zu sein, erfreut sich daher guter Dotierung (auch für prestigeträchtige Stargastspiele von Fleming bis d'Arcangelo, von Schrott bis Antonenko). Nicht zu vergessen: Generalmusikdirektor Adam Fischer verließ 2010 fluchtartig die Budapester Staatsopern-Direktion aus Protest gegen die Einmischung von oben.

Inzwischen war Eötvös in eigener Sache auch in Österreich gut unterwegs: vor einem Jahr die brillante Produktion „Tri Sestri“ („Drei Schwestern“) nach Tschechow an der Staatsoper sowie mit den Philharmonikern das ein wenig kopflastige Balbulum-Oratorium „Halleluja“, zunächst bei den Salzburger Festspielen, dann bei Wien Modern.

2008 in Glyndebourne uraufgeführt

Dem recht pragmatisch agierenden Eötvös will man nicht unbedingt Marketing-Gags unterstellen: Für die Wiener „Schwestern“ verzichtete er auf seine ursprüngliche Besetzungsisdee mit Countertenören, für die ungarischen „Dämonen“ bot er nun eine „Budapest-Version“ des 2008 in Glyndebourne uraufgeführten Stücks an. Sein Augenzwinkern – man könne doch immer verbessern, solange einem Treffenderes einfällt – verrät immerhin auch Humor. Konkret hieß das in diesem Fall, Sprachpassagen durch präzis notierte Musikfloskel zu ersetzen, um den Darstellern besonders in inneren Monologen nicht zuviel Freiheit zu lassen.

Bemerkenswert auch Eötvös' Selbstironie: In einem TV-Porträt sagte er, diese „Dämonen“ seien seine konventionellste Oper. Quasi Belcanto sogar. Er schreibe vorzugsweise für die Stimmen, für die Zeichnung der Charaktere, der Stimmungen. Tatsächlich regt die Musik an, heizt die Stimmung an, lässt sie wieder gefrieren, sie nimmt gefangen, involviert den Hörer unweigerlich in die fantastisch-grauenvolle Handlung.

Magische Momente in realistische Situationen zu integrieren ist auch eine der Stärken des kolumbianischen Schriftstellers Gabriel Garcia Márquez. Sein magischer Realismus hatte es Eötvös auch besonders angetan, als er nach einem Stoff für ein Auftragswerk fürs Glyndebourne Festival suchte. Der Roman „Del amor y otros demonios“ lud gleichzeitig dazu ein, die verschiedenen Ebenen der Vorlage mit der musikalischen Struktur kommunizieren zu lassen. So wäre es vielleicht auch statthafter, von Musiktheater zu sprechen und nicht von Oper. Für das britische Publikum kam es Eötvös auf das Handlungstempo und viel Action an. Kornél Hamvai hat ihm dafür ein praktikables Libretto gezimmert, das wesentliche Merkmale von Márquez' fulminanter Stilistik transportieren kann. Eötvös ist raffinert genug, dem knapp hundertminütigen Zweiakter Struktur zu geben: Dramatische Szenen wechseln mit Selbstreflexionen, Visionen und Verdächtigungen entwickeln sich simultan oder in geradezu ariosen Situationen. Melodiefetzen hie und da – man meint sie schon zu kennen, und sie bleiben den Personen, den Situationen, der Atmosphäre treu.

Vom Teufel besessen

Dazu spielt Eötvös virtuos mit dem orchestralen Instrumentarium, zeichnet grelle Linien, setzt unerbittliche Akzente – in der Vertikalen wie in der Horizontalen. Schrecken immer und überall, Erschrecken vor seelischen und körperlichen Schmerzen.

Das Stück beginnt und schließt aber mit einer zarten, leisen Tonfolge im Glockenspiel – Chiffre für eine naive Lichtgestalt, die gerade zwölfjährige Sierva Maria. Sie wächst in zerrütteten Verhältnissen auf, sie hat keine Zukunft – den Ruf, vom Teufel besessen zu sein, wird sie nie mehr los. Die Aggressionen vonseiten der Gesellschaft wie der Kirche bringen sie schließlich um.

Die atmosphärische Inszenierung des Rumänen Silviu Purcărete, ein geschickt stilisierter Krimi, ist nun auch in Budapest als Remake der Glyndebourne-Uraufführung zu sehen. Platter Naturalismus bleibt ebenso ausgespart wie modischer Schnickschnack.

Kraftzentrum ist Komponist Eötvös am Dirigentenpult. Er garantiert mit Engagement und Autorität die wohl bestmögliche Umsetzung seiner musikalischen Ideen – was er den Sängern an Belastungen zugemutet hat, ist so aufregend wie zermürbend. Ein versiertes Sängerensemble ist den immensen Anforderungen bestens gewachsen und charakterisiert grelle Typen wie einen hilflosen Arzt, einen herrischen Bischof oder eine irr gewordene Nonnenmörderin.

So bleibt zum bitterbösen Schluss – der Erkenntnis von Unverständnis und Kommunikationsunmöglichkeit zwischen Kulturen und Gesellschaftsschichten – die Frage, was denn Liebe und Dämonen gemein hätten. Die Kindfrau Sierva Maria (virtuos: die ukrainische Koloratursopranistin Tetiana Zhuravel), von einem angeblich tollwütigen Hund gebissen, wird in den Wahnsinn getrieben: Ihr Körper scheint verloren, ihre Seele ist vielleicht noch zu retten, indem sie in ein Klarissenkloster gesperrt wird. Dort verfällt sie in Liebe ihrem Exorzisten, einem 36-jährigen Bibliothekar (intensiv: Haja Zsolt). Dem kam bisher die Liebe zwischen Mann und Frau dämonisch vor, sein anfänglicher Widerstand schwindet, er gibt sich entschlossen hin. Der Tod der Liebenden ist somit fixiert – durch Systeme von oben . . .