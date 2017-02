Textversion

15.02.2017 | 14:09 | von Wilhelm Sinkovicz (Die Presse)

Er ist ein Mann für heikle musikalische Aufgaben: Michael Boder dirigiert in der Staatsoper am Sonntag John Neumeiers Ballett-Premiere von "Pavillon d’Armide" und "Le Sacre". Ein Gespräch über die Arbeit an Klassikern und Novitäten sowie die Flexibilität von Komponisten und Choreografen.

Bei der kommenden Ballett-Premiere an der Wiener Staatsoper herrschen ein wenig andere Gesetze als gewohnt. Wie schon vor zwei Jahren anlässlich der Neueinstudierung von John Neumeiers Richard-Strauss-Arbeit „Josephslegende“ steht auch diesmal ein Dirigent am Pult, den das Publikum bisher nur als Opern-Maestro kennengelernt hat.

Nach Mikko Franck, der die „Josephslegende“ dirigiert hat, hat nun - wiederum für John Neumeier – Michael Boder den für Wien neuen „Pavillon d’amour“ (Musik von Nikolai Tscherepnin) und Igor Strawinskys „Sacre du printemps“ einstudiert. Boder ist ein Mann, der gern für heikle musikalische Aufgaben herangezogen wird. Schon seinen Einstand feierte er im Haus am Ring mit einem Werk, das nach wie vor zu den schwierigsten Stücken des großen Repertoires gehört: Alban Bergs „Wozzeck“.

Das war 1995, die Oper damals gerade 70 Jahre alte, und doch, meint Boder: „So ein Stück bleibt schwierig. Es war damals aufregend, die Produktion von Claudio Abbado zu übernehmen. Aber ich hatte lang gezögert, ein Engagement in Wien anzunehmen und habe immer Stücke am liebsten gehabt, an denen man arbeiten muss.“

"Sacre ist nach wie vor schwierig"

Auch Strawinskys mittlerweile über 100 Jahre alte Ballett-Partitur hat nichts von ihrem verstörenden Potenzial eingebüßt, auch wenn es – vor allem im Konzertsaal – seine Repertoiretauglichkeit bewiesen hat und auf der Beliebtheitsskala der Spitzenwerke des 20. Jahrhunderts ganz oben rangiert.

„,Sacre‘ ist nach wie vor schwierig für alle Beteiligten“, sagt Boder, „auch wenn man es, weil es viel gespielt wird, genau im Ohr zu haben meint.“ Manche der anno 1913 schier unüberwindlich scheinenden Schwierigkeiten erscheinen heute als leichte Übung: „Natürlich muss man Musikern heutzutage nicht mehr den Fünfvierteltakt erklären“, witzelt Boder, der freilich seit seinen Anfängen genau weiß, dass nicht das, was am gefährlichsten aussieht, in der Musizierpraxis das Gefährlichste ist: „Das erste Konzert, für das ich Geld bekommen habe“, erinnert er sich, „war eine Neunte Beethoven in Hamburg. Da war ich 23. Danach kann einen nichts mehr schrecken.“

Dass Herbert von Karajan einst meinte: „Ihre ersten 20 Aufführungen einer Beethoven-Symphonie können sie getrost vergessen“, kann Boder jedenfalls nachvollziehen: „Das Schwere an der Musik sind ja nicht die offensichtlich komplizieren Sachen, sondern dass man mit Musik etwas sagen möchte, oder besser: etwas sagen muss. Und das gilt für die Moderne genau so wie für die Klassik.“

Charmante Reaktion von Hans Werner Henze

Boder ist ein gesuchter Uraufführungs-Dirigent und damit jemand, dem sich Komponisten anvertrauen: „Da herrschen natürlich andere Gesetze. Ich habe die Erfahrung gemacht: Alle Komponisten sind interessiert, dass ihre Interpreten sich einbringen und sogar Vorschläge machen. Selbst erfahrene Meister wie Hans Werner Henze oder Aribert Reimann freuen sich, wenn man bei ihnen nachfragt: Das soll doch so oder so wirken, wäre es nicht besser, die Passage so zu instrumentieren? Da wird dann durchauch auch einmal etwas geändert an einer Partitur.“

Die charmanteste Reaktion kam diesbezüglich von Henze, dessen letztes großes Bühnenwerk, „Phädra“, Boder in Berlin aus der Taufe hob: „Ich hatte ihm eine Liste mit Fragen und Vorschlägen geschickt und er antwortete: Ich sehe, Sie wissen, was ich will. Jetzt machen Sie, was Sie wollen.“

In Wien erlebte man Boder unter anderem als Uraufführungs-Dirigent von Friedrich Cerhas „Riesen vom Steinfeld“ und Aribert Reimanns „Medea“, deren Wiederaufnahme in der laufenden Saison Boder wieder betreuen wird.

Für die kommende Ballett-Premiere haben sich die beiden Praktiker Boder und Neumeier übrigens auf ein Procedere geeinigt, das einleuchtet: „Neumeier hat mir gesagt: Bei Sacre folgen wir Ihnen.“ Und bei dem weit weniger komplexen Tscherepnin? „Da muss ich sehr auf die Tänzer schauen“ – wie ein echter Ballett-Kapellmeister.