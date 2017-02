Textversion

20.02.2017 | 18:06 | von Isabella Wallnöfer (Die Presse)

KritikDas Staatsballett tanzt nach John Neumeier einen Seelenstrip des Vaslaw Nijinsky („Le Pavillon d'Armide“) und ein apokalyptisches „Le Sacre“. Erschütternd.

Mit der jüngsten Ballettpremiere an der Staatsoper hat John Neumeier seine ohnehin hervorragenden Beziehungen zu Wien und dem Staatsballett weiter vertieft – seit 1977 die „Josephs Legende“ hier gezeigt wurde, vertraut Neumeier der Staatsopern-Compagnie immer wieder seine Kreationen an. Einmal, erzählte Neumeier am Sonntag auf der Premierenfeier, sei er direkt nach dem Begräbnis seiner Mutter – noch im schwarzen Anzug – nach Wien gekommen, um einer Probe beizuwohnen. So wichtig sind ihm Wien und seine Stücke, die nicht nur detailgenau wiedergegeben werden sollen, sondern für die es stets die richtigen Charaktere braucht. Denn Neumeier fordert von den Tänzern nicht nur technisch, sondern vor allem darstellerisch viel. Der Doppelabend „Le Pavillon d'Armide ∣ Le Sacre“ ist das 14. seiner Ballette, das in Wien Premiere feierte.

Zum bereits dritten Mal beschäftigt sich Neumeier in „Le Pavillon d'Armide“ mit dem herausragenden Balletttänzer und Choreografen Vaslaw Nijinsky. Vom 1907 uraufgeführten Original (Choreografie: Michel Fokine; Libretto: Alexandre Benois), in dem Nijinsky als Lieblingssklave der Armide (Anna Pavlova) das Publikum begeisterte, ist wenig überliefert. Neumeier ging es in seiner Version auch gar nicht darum, diese historische Aufführung der Ballets Russes wiederzubeleben, als vielmehr darum, eine schwierige Phase im Leben Nijinskys zu beleuchten, der unter Schizophrenie litt.

Nina Poláková führt als Romola ihren von der geistigen Umnachtung bedrohten Mann (hervorragend: Mihail Sosnovschi) am Arm – und versucht seinen Blick nach vorn, in die Zukunft zu richten. Doch die Gestalten der Vergangenheit holen ihn ein: Während der Rückblenden auf Armide (Poláková), auf den Danse siamoise (Davide Dato) und den Pas de trois aus „Le Pavillon d'Armide“ (Maria Yakovleva, Nina Tonoli und Denys Cherevychko) taucht Nijinsky in die Welt des klassischen Tanzes ein, die Gegenwart des Sanatoriums hingegen wird in ausdrucksstarken, zeitgenössischen Bewegungen gezeigt. Zu Nikolai Tscherepnins spätromantischer Musik legt Sosnovschi einen erschütternden Seelenstriptease hin, der den Protagonisten am Ende verzweifelt und fast nackt zur Schau stellt. Ein musikalischer Anflug von Strawinskis „Le Sacre du printemps“ passt zu dieser Geste – und leitet zum nächsten Stück über . . .

In „Le Sacre“ ist Wandlungsfähigkeit gefragt: Erst gehen alle wie mechanisch über die Bühne, stolpern quasi über den Tod – einen Körper, der wie versteinert daliegt in dieser Szenerie, die mehr und mehr auf Zerstörung und Chaos zusteuert. Man begegnet einander mit Befremden, später mit Aggression, die sich nicht zuletzt gegen die Frauen richtet, über die eine Männermeute herfällt. Sowieso wirken die Gestalten – auch durch die hautfarbenen Trikots, die offenen Haare – oft mehr animalisch als menschlich.

Beförderung für Rebecca Horner

Im zweiten Teil von „Le Sacre“ verlieren sich die Figuren in einer auf die Bühne projizierten Videoprojektion, die sie zu verschlucken scheint. Neumeiers Version einer Apokalypse zu Strawinskis bildgewaltiger Komposition (Michael Boder debütierte und reüssierte als Ballettdirigent) endet mit einer letzten, einsamen Gestalt: Rebecca Horner in einem schweißtreibenden Kampf ums Überleben, den sie nicht gewinnen kann. Horner hat schon in Neumeiers „Josephs Legende“ (2015) an der Staatsoper brilliert. Sie ist keine ätherische, vielmehr eine athletische Tänzerin, die ihre Rollen mit überkochender Energie ausstattet. Dass sie nach der Vorstellung von Ballettdirektor Manuel Legris zur Solotänzerin erkoren wurde, ist eine verdiente Würdigung.

