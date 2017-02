Textversion

24.02.2017 | 17:31 | Von Wilhelm Sinkovicz (Die Presse)

Klassikfreunde müssen ihre eigenen vier Wände bald nicht mehr verlassen. Die großen Ereignisse der internationalen Opern- und Konzertwelt kommen zu ihnen via Livestream ins Haus.

Ein Liebestrank für Olga Peretyatko



Donizettis „Elisir d'amor

staatsoperlive.com

Olga Peretyatko ist der neue Superstar des Opernbusiness aus Russland – und sie macht sich gleich von Anfang an rar. Ein paar Aufführungen an der Met, in Zürich, Berlin und in Tokio. Und einmal pro Saison auch an der Wiener Staatsoper. Nach Bellinis „Puritanern“, Verdis „Rigoletto“ und ihrem Aufritt am Opernball 2016 ist nun wieder Belcanto an der Reihe. Morgen, Sonntag (19 Uhr), können auch alle, die für diesen Abend keine Karten mehr bekommen haben, live dabei sein, wenn Peretyatko in der Rolle der Adina mit Dmitry Korchak, Alessio Arduini und Adam Plachetka als junges Team die alte, aber nach wie vor ideale Otto-Schenk-Inszenierung von Donizettis „Liebestrank“ zu frischem Leben erwecken (online bis 1. März).

Live in Monaco bei Curas „Tannhäuser“

Wagners Drama, französisch

Culturebox

Man kann nicht sagen, dass die Welt nach Monte Carlo blickte, als in der Vorwoche José Cura erstmals Wagner sang. Aber jetzt, nachdem das „Tannhäuser“-Debüt des Argentiniers so bemerkenswert gut gelang, können alle hören und schauen, wie Wagner auf Französisch klingt: Am 28. Februar streamt die Kulturplattform von France TV (www.culturebox.francetvinfo.fr) die Reprise der Rekonstruktion der originalen Pariser Fassung Wagners.

John Neumeiers „Sacre“ aus Wien

„Pavillon d'Armide/Le Sacre“

staatsoperlive.com

Der Doppelabend mit John Neumeiers Hommage an Vaslav Nijinsky, der mit einer getanzten biografischen Skizze des genialen Stars der legendären Ballets Russes beginnt, endet mit einer kühnen Neudeutung von Strawinskys „Sacre du printemps“, die nichts mehr mit Nijinskys einstiger Skandalchoreografie von 1913 zu tun hat. Mit dieser weiteren Neumeier-Premiere demonstrierte die Wiener Compagnie jüngst wieder ihre Schlagkraft. Am 13. März (19.30) überträgt Staatsoperlive die Vorstellung. Der Stream bleibt, wie gewohnt, danach wieder für Abonnenten der Plattform drei Tage online abrufbar.

Indisches mit Zubin

Mehta in Berlin

digitalconerthall

Ravi Shankars „Sitar-Konzert Nr. 2“

Die Konzerte der Berliner Philharmoniker zeichnen sich auch durch eine immense Repertoire-Bandbreite aus. Jüngst musizierte etwa Patricia Kopatchinskaja mit Sir Simon Rattle György Ligetis Violinkonzert. Wie alle Mitschnitte steht auch dieser in der „Digital Concert Hall“ des Orchesters zur Verfügung. Das reiche Onlinearchiv bekommt am 5. März noch einmal interessanten Zuwachs: Anoushka Shankar musiziert unter Zubin Mehta ein Konzert aus der Feder ihres Vaters, des weltberühmten Sitarspielers Ravi Shankar. Danach Bartóks Konzert für Orchester, eines der Virtuosenstücke des 20. Jahrhunderts.



Wie gut war Aribert

Reimanns „Medea“ sonostream.tv

Uraufführungsmitschnitt aus Wien

Demnächst kehrt Marlis Petersen als Reimanns „Medea“ zurück in die Staatsoper. Die Uraufführung 2010 wurde gefeiert. Wer sichergehen will, bevor er eine Karte kauft: Um 4,99 Euro kann man die Produktion abrufen.

Harnoncourt im Wiener Himmel

Festspieleröffnung Salzburg 2009

myfidelio.at

Auf den nächsten philharmonischen Stream aus dem Musikverein müssen wir noch ein bisschen warten. Doch bietet das reiche Archiv der Fidelio-Plattform Gelegenheit, einmal gesendete Konzerte immer wieder abzurufen. Die geschnittene Version von Smetanas Zyklus „Mein Vaterland“ unter Daniel Barenboim wurde gerade online gestellt. Doch darf man auch in Erinnerungen schwelgen und nachhören, wie das war, als Nikolaus Harnoncourt das Orchester zur Salzburger Festspieleröffnung 2009 zu einem herrlich tönenden Streifzug durch ureigenste Gefilde animierte: vom „Delirienwalzer“ bis zu Schuberts großer C-Dur-Symphonie.

Die legendären Orchester-Dompteure



Ormandy dirigiert Rachmaninow

myfidelio.at

Von als tyrannisch verrufenen ungarischen Maestri, die das Klangbild großer US-Orchester prägten, war Eugen Ormandy der längstdienende – und erreichte 1979 bei Rachmaninows schwelgerischer Zweiter Symphonie ein Höchstmaß an Expression mit geradezu freundlich wirkendem Kapellmeister-Understatement.