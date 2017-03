Textversion

In der Geburtsstadt ihres Urgroßvaters führt die Bayreuther Festspielleiterin in der kommenden Saison bei "Tannhäuser" Regie.

Die Bayreuther Festspielleiterin Katharina Wagner inszeniert in der kommenden Saison Richard Wagners Oper "Tannhäuser" an der Oper Leipzig. Es sei das erste Mal, dass die 38-jährige Urenkelin des Komponisten als Regisseurin zu Gast in Leipzig sei, sagte Opernintendant Ulf Schirmer am Donnerstag.

Richard Wagner wurde 1813 in Leipzig geboren.

Katharina Wagner leitet die Richard-Wagner-Festspiele seit September 2015, zuvor war sie ab 2008 Teil einer Doppelspitze gemeinsam mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier.