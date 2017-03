Textversion

03.03.2017 | 18:03 | Von Wilhelm Sinkovicz (Die Presse)

KritikDer Ensemblegeist der Wiener Staatsoper scheint aufs Schönste wiederbelebt. Woran ließe sich das besser ablesen als an einer „Don Giovanni“-Vorstellung? Adam Plachetka und Jongmin Park brillieren als Herr und Diener.

Es war einst Eberhard Waechters Idee, den alten Ensemblegeist der Wiener Oper neu zu beleben. Sie wurde belächelt. Ein Vierteljahrhundert später verdankt die Staatsoper ihren Weltspitzenrang gerade der konsequenten Pflege von Neu-Engagements und verdienten Sängern, die fix oder durch Residenzverträge ans Haus gebunden sind.

Zu erstklassigen Repertoireaufführungen gehört selbstverständlich, dass mittlere, kleine und kleinste Partien so gut (und auch optisch so stimmig) wie möglich besetzt sind. Doch staunen die Besucher auch immer wieder, wie viele Hauptdarsteller „aus dem Haus“ kommen – und am schönsten blüht der Ensemblegedanke, wenn Mozartopern quasi in der Familie bleiben. Woran sonst als an einer Aufführung einer der Da-Ponte-Opern sollte sich die Lebenskraft einer Künstlergemeinschaft erweisen?

Im aktuellen „Don Giovanni“ steht nur ein Gast auf der Bühne: Saimir Pirgu, der den Ottavio mit schlankem Tenor singt, einer Stimme, die immer kräftiger wird. Mehr und mehr wird ihm die martialischere B-Dur-Arie zur Heimat.

Ihm zur Seite endlich wieder eine Donna Anna von entsprechender Durchschlagskraft: Caroline Wenborne mag nicht mehr über die äußerste Koloratur-Leichtigkeit verfügen, den dramatischen Impetus von „Or sai“ und „Non mi dir“ vermittelt sie mit Aplomb.

Olga Bezsmertnas Elvira, nicht minder theatralisch auftrumpfend, punktet überdies mit klug differenzierter Farbgebung – sogar auf kleinstem Raum wie in der „barocken“ D-Dur-Arie, mit der sie die endlich von Salzburg an ihr Stammhaus übersiedelte Zerlina Valentina Nafornițăs aus den Fängen des erotischen Kraftprotzes befreit: Adam Plachetka ist in den Don Giovanni, wie es scheint, mit Haut, Haar und Stimmbändern hineingewachsen, hat mit der Rasanz der „Champagnerarie“ gar keine Mühe, modelliert aber auch das „Ständchen“ – trotz kleiner Patzer des Lautenisten – raffiniert, zum Teil in gehauchtem Pianissimo.

Leporello Jongmin Park steht seinem Herrn in nichts nach: stimmkräftig, raffiniert und komödiantisch – bis zum (diesmal höchst stimmig wirkenden) Rollentausch. Das lustvolle Dialogisieren steckt auch das Orchester an. Adam Fischer – auch er ein Staatsopern-Urgestein – moderiert es amüsiert und doch souverän. Er weiß, wo es auf Details so genau nicht ankommt, kennt überdies als einstiger Korrepetitor jede Partie in und auswendig.

Das nützt auch dem Debütanten: Igor Onishchenkos Masetto stolpert zwar gleich über die rhythmischen Tücken des Eingangschors, fasst dann aber – umschmeichelt von der Sirenenstimme seiner Zerlina – bald Tritt.

Dan Paul Dumitrescus machtvoller Komtur dazu – und ein Chor, der Jean-Louis Martinotys gegen alle Gerüchte doch stimmungsvolle Inszenierung in vielen kleinen Episoden willig mitträgt . . .