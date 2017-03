Textversion

14.03.2017 | 18:03 | Von Josef Schmitt (Die Presse)

Kritik Jonas Kaufmann und Anja Harteros begeisterten in Umberto Giordanos „Andrea Chénier“. Mit der opulenten, sich oft in Nebenhandlung verzettelnden Inszenierung von Philipp Stölzl konnte das Premierenpublikum weniger anfangen.

Kaum zu glauben, aber diese Premiere von Umberto Giordanos „Andrea Chénier“ war die erste Aufführung dieser Oper, die je an der Bayerischen Staatsoper stattgefunden hat. Luxuriös besetzt mit dem Münchner Opern-Traumpaar Kaufmann-Harteros und einem Regisseur, dessen Markenzeichen sogenannte Cinemascope-Opern-Inszenierungen sind, schien ein Erfolg programmiert. Tatsächlich inszenierte Philipp Stölzl in einem schamlos reichhaltig ausstaffierten Guckkasten-Bühnenbild, das er selbst im Verein mit Heike Vollmer entworfen hat. Die Geschichte erzählt er zwar erfrischend einfach, verzichtet auch auf jegliche derzeit so moderne Zeitreise- oder Neu-Interpretationsversuche. Aber leider hat Stölzl eine ausgeprägte Vorliebe für parallel geführte Nebenhandlungen. Am liebsten wickelt er sie während großer Arien und Duette ab und erschwert damit die Konzentration auf die Musik. Das Bühnenbild ist in mehrere kleine Spielräume geteilt. Bis zu drei Stockwerke liegen übereinander, auf denen sich eine tolle Bühnenshow entwickelt, denn Stölzl lebt seine Affinität zu Musikvideos und Filmen voll aus. Die geschmackvollen Kostüme von Anke Winckler verstärken mit ihrer Opulenz den Revuecharakter der Vorstellung. Das Premierenpublikum mochte das keineswegs goutieren.

Harteros Rollendebüt als Maddalena

Die heftige Ablehnung wirkte wie eine Überreaktion, denn immerhin begeisterte in der Titelpartie Jonas Kaufmann mit herrlich dunklem Timbre, metallischen, sicheren Höhen und der für ihn charakteristischen schauspielerischen Eloquenz. In der Erscheinung dem Selbstporträt des Revolutionsmalers Jacques-Louis David nachempfunden, schien der Publikumsliebling zu Beginn noch ein wenig vorsichtig zu agieren, was das Stimmvolumen betrifft. Doch scheute er bei technisch anspruchsvollen Passagen kein Risiko, wenn er etwa im Duett mit Maddalena im zweiten Akt bei der Schlüsselstelle ora soave die Partitur-Anweisungen des Komponisten („tranquillo con dolcezza“) mittels eines frei angesetzten As im Pianissimo geradezu überinterpretierte.

Angesichts derart intensiver vokaler Gestaltungskraft nahm man einige kaum hörbare Irritationen gern in Kauf. Der Chénier ist jedenfalls eine von Kaufmanns besten Rollen im italienischen Repertoire. Ihm zur Seite Anja Harteros, die an diesem Abend ihr zu Recht bejubeltes Rollendebüt als Maddalena feierte. Die Wandlung von der leichtfertigen Salondame zur liebenden Frau gestaltet sie überzeugend, ihre große Arie im dritten Akt wurde so zu einem der (mit ausgiebigem Zwischenbeifall bedankten) zentralen Momente der Oper.

Der israelische Dirigent Omer Meir Wellber am Pult des Bayerischen Staatsorchesters animierte das schon von Giordano vorgegebene überdimensionale Orchester zu noch größerer Lautstärke. Doch blieb die Spannung ebenso auf der Strecke wie die Präzision mancher Einsätze des von Stellario Fagone einstudierten Chors.

Reprisen: 15., 18., 22., 30. März und 2. April sowie im Rahmen der Münchner Opernfestspiele am 28. und 31. Juli. Am 18. März, 19 Uhr, wird die Vorstellung als Livestream angeboten (www.staatsoper.de/tv). In der Wiener Staatsoper ist Jonas Kaufmann als Cavaradossi in drei ,,Tosca“-Aufführungen zu sehen (5., 8. und 11. Mai).