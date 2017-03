Textversion

15.03.2017 | 13:55 | Anne-Catherine Simon (Die Presse)

Bach war charakterlich "weniger schlimm" als Mozart, aber trotzdem nicht vorbildhaft, findet der britische Dirigent: Ein Gespräch über die musikalische Liebe seines Lebens Johann Sebastian Bach - und die Musik, die er am Sterbebett hören möchte.

Das Bild vom Thomaskantor hing auf dem Treppenabsatz im ersten Stock der alten Mühle. „Jeden Abend“, erzählt John Eliot Gardiner, „versuchte ich auf dem Weg ins Bett, seinem Furcht einflößenden Blick auszuweichen. Er war mir unsympathisch.“ Welch merkwürdige Fügung: Auf dem Bauernhof in der englischen Grafschaft Dorset, auf dem Gardiner aufwuchs, befand sich tatsächlich das berühmte Bach-Porträt von Haußmann aus dem Jahr 1748, das sich heute im Leipziger Bach-Museum befindet. Es gehörte Walter Jenke, einem deutschen Juden, der 1936 vor den Nazis nach England geflüchtet war, in der Gegend Arbeit gefunden und eine Engländerin geheiratet hatte. Das Bild hatte er von seinem Großvater, der es, nichts von seinem Wert ahnend, in einem Raritätengeschäft erstanden hatte.

Gardiners Vater war ein Pionier der ökologischen Landwirtschaft. Heute wirtschaftet John Eliot Gardiner selbst als Biobauer auf dem Hof, wenn er nicht dirigierend durch die Welt reist – oder schreibt. Den Großteil seines wundervollen Buchs „Music in the Castle of Heaven“ über die musikalische Liebe seines Lebens, Johann Sebastian Bach, hat er dort geschrieben. Nun gibt es das Buch endlich auf Deutsch.

„Ich habe jetzt verstanden, warum Bach auf dem Haußmann-Porträt so verzwickt dreinschaut“, erzählt Gardiner im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“. „Das hat mit seiner Kurzsichtigkeit zu tun. Sieht man nur die untere Hälfte des Gesichts, wirkt er viel sympathischer. Als Kind fand ich ihn aber streng und oberlehrerhaft. Ich konnte einfach nicht verstehen, wie dieser Pädagog' so freundliche und tänzerische Musik komponieren konnte!“

Zu den großen Stärken dieses Dirigenten gehört es, Bach tanzen zu lassen. „Eine der ersten Begegnungen mit Bach hatte ich, als ich die Geigenkonzerte in a-Moll und in E-Dur spielen musste“, erzählt er, „darin gibt es so viel Tänzerisches. Die wenigen Zeugnisse, die wir über den Menschen Bach haben, sagen uns, dass sein Körper von Rhythmus erfüllt war, den hat er seinen Musikern auch intensiv vermittelt.“

Wie ein Astronaut auf dem Mond

Dieses Erlebnis von Bachs Musik will Gardiner ausnahmsweise nicht mit Tönen, sondern Worten vermitteln – zu denen er eine innige Beziehung hat, nicht zufällig hat er sich vor allem der Chormusik gewidmet. Aber beschreiben, wie es sich anfühlt, mittendrin zu sein in Bachs Musik, ist für ihn trotzdem eine Herausforderung: „als hätten die Astronauten den Mond beschreiben sollen“, oder „als erwachte man nach dem Genuss eines Halluzinogens aus einer Traumwelt und sollte anderen diese Sphären verständlich machen“.

So wichtig die Musik in diesem Buch auch ist: Es ist ein Buch über den Menschen Bach. Die Quellen verraten wenig über ihn, machen nur einzelne Charakterzüge deutlich – etwa, dass Bach schroff und aufbrausend sein konnte, oft im Clinch mit jemandem lag und stets Schwierigkeiten mit Autoritäten hatte. Meist aber kann man über sein Innenleben nur spekulieren – über Seelenschmerzen des frühen Waisenkindes und einsamen Teenagers, oder darüber, wie der Verlust von zehn seiner 20 Kinder (noch viel mehr als damals üblich) auf ihn gewirkt hat.

Aber – da ist eben noch die Musik. Peinlich genau unterscheiden manche Wissenschaftler zwischen Werk und Person, Gardiner nicht, wozu auch? Verzweiflung, Jauchzen, Zorn, Angst, Mitgefühl, Lebenslust – die Emotionen, die Bach so tröstlich in seine überirdisch wirkende Ordnung bettet, sind wuchtig, man kann als Hörer gar nicht anders, als dem Menschen Bach darin zu begegnen. Und so verfährt Gardiner auch selbstbewusst subjektiv. „Natürlich war es frustrierend, dass es so wenige Quellen gibt“, sagt er, „so wenige private Briefe, so wenig zu den Reaktionen seiner Zeitgenossen. Aber man kann Bachs Charakter gerade in den Kantaten stark erahnen – die Art, wie er zornig, vergnügt, wie er humorvoll oder ernst war.“

Bach war „kein Langeweiler“, ist Gardiner sicher. Und: „Er war menschlich kein Vorbild“ – auch wenn er „nicht so schlimm“ gewesen sei wie Mozart und Wagner. „Es ist wirklich erstaunlich, wie aus einem unvollkommenen Menschen eine so vollkommene Musik kommen kann.“ Seine Schwächen machen ihn für Gardiner aber sympathischer: „Dass er etwa zeitweise Schwierigkeiten mit seinem Glauben hatte, bringt ihn uns näher.“

Früher „Originalklang“-Frust

Gardiner blickt in seinem Buch auch auf die Anfänge der historischen Aufführungspraxis zurück, zu deren Pionieren er gehörte. Er beschreibt sie als frustrierende Zeit. „Ich war ganz entmutigt am Anfang, die Instrumente hatten so viele Schwächen und Fehler, und es gab noch so wenige Musiker, die gut darauf spielen konnten. Wir haben uns durchgekämpft, sehr stark zusammengehalten. Heute könnte ich mir nicht mehr vorstellen, Bach mit einem modernen Symphonieorchester aufzuführen. Ich bin nicht dagegen, nur für mich wäre es nicht denkbar.“ Für seinen frühen Auftritt bei den Innsbrucker Festwochen, 1977, ist er bis heute dankbar: „Es war der Anfang meiner English Baroque Soloists, unsere erste Chance.“ Seitdem hat Gardiner alles Mögliche, auch Abenteuerliche, unternommen, um den Entstehungsbedingungen von Bachs Musik näherzukommen. Etwa, indem er im Jahr 2000 zu Bachs 250. Todestag mit seinem Monteverdi Choir fast alle 198 Kantaten aufführte – jeweils an den Kirchentagen, für die sie geschrieben waren. Die Idee dazu sei ihm in einem Musikgeschäft gekommen, erzählt er. „Ich hatte ein paar Kantaten aufgenommen, und da las ich über mich, ich sei dabei, alle aufzunehmen. Dafür hätte ich bei dem Tempo 120 Jahre alt werden müssen.“

Neue Liebe: die kurzen Messen

So vieles hat Gardiner dirigiert, hat er auch Bereiche in Bachs Werk vernachlässigt? „Ich habe erst in den letzten zehn Jahren die kurzen Messen von Bach richtig genossen, die sogenannten Lutherischen Messen. Natürlich sind die meisten Bearbeitungen von schon Vorhandenem, aber so klug und originell! Die weltlichen Kantaten habe ich nie so geschätzt wie die geistlichen, aber vielleicht nur, weil ich bis jetzt nicht die Gelegenheit hatte, sie zu dirigieren. Das will ich ändern.“

Welches Stück würde er wohl am liebsten an seinem Sterbebett hören? „Hmm. Letztes Jahr haben wir 16-mal die ,Matthäuspassion‘ gespielt. Es steckt eine unfassbare Vollendung darin. Aber das Gleiche würde ich von der h-Moll-Messe sagen. Wenn ich ein kurzes Stück wählen würde, dann die „Actus tragicus‘-Kantate des 22-jährigen Bach, ,Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit‘.“

Lebenskummer und Erlösungshoffnung stünden einander hier „ergreifender und mit mehr Gleichmut“ als irgendwo sonst gegenüber, schreibt Gardiner. Bachs Musik bietet seiner Meinung nach „spirituelle Nahrung“ wie kaum eine andere. „Ich glaube, unsere derzeit so verrückte Welt mit ihren vielen Konflikten macht Bachs Klarheit und Schlichtheit noch anziehender.“

Auch Gardiners Buch kann freilich nur erahnbar machen, warum Bachs Musik für manche Menschen eine Bedeutung hat wie keine andere. Pianistin Hélène Grimaud sagte einmal: „Wenn ich an Bach denke, habe ich das Gefühl, dass Gott ihm eine Menge schuldet. Ohne ihn wüssten viele Menschen nicht, dass Gott existiert.“ Für Gardiner klingt seine Musik wie „die Stimme Gottes – in menschlicher Form“. Ist das nicht eine sehr christliche Vorstellung – vom fernen, durch den Menschensohn ganz nah gerückten Gott? „Ja, ich sehe da eine Verbindung.“ Ob Bach ihn christlicher gemacht habe? „Ja, da gibt es nicht den geringsten Zweifel.“