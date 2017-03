Textversion

21.03.2017 | 18:04 | Von Wilhelm Sinkovicz (Die Presse)

Zwei Uraufführungen in Peter Keuschnigs spannendem „Kontrapunkte“-Zyklus.

Der Musikvereinszyklus „Kontrapunkte“ gehört in seinem scheinbar unauffälligen Winkerl im Brahmssaal zu den wichtigsten Bestandteilen des großen Wiener Kulturmenüs. Seit gut vier Jahrzehnten ist er so etwas wie das Philharmonische für Neugierige, konfrontiert Neue Musik mit solcher, die vor 100 Jahren neu war, aber nichts von ihrer Frische verloren hat. Wobei die Spannweite der sogenannten Moderne bekanntlich groß war. Provokationspotenzial war allenthalben auszumachen. Etwa in Darius Milhauds „Création du monde“ von 1923, deren (auch von den Kontrapunkten wieder) lustvoll ausgespielte Jazzanklänge auf manche Zeitgenossen schockierend wirkte.

Wohingegen Igor Strawinsky mit „Dumbaron Oaks“ all jene vor den Kopf stieß, die in ihm lieber einen engagierten Herold des sogenannten Fortschritts als einen Verehrer Antonio Vivaldis gesehen hätten, der die Concerto-grosso-Herrlichkeit seines großen Vorbilds in ungeniertem – und für die Ideologen der Avantgarde anno 1938 untragbarem – Es-Dur hochleben ließ.

Es war stets die Stärke der „Kontrapunkte“, Musik jenseits des Mainstreams zu Gehör zu bringen, auch wenn das nicht opportun schien. Dem Publikum hat das immer Freude gemacht und bewiesen, dass im 20. Jahrhundert mehr und Vielfältigeres los war als die adornitische Schulweisheit sich und ihre Parteigänger träumen ließ.

So passten diesmal Anton von Weberns radikale Violin-Miniaturen op. 7 (mit Peter Matzka) problemlos neben den Chanson-Ton, in dem Francis Poulenc eine arme spielsüchtige „Dame de Monte-Carlo (mit Alda Caiello) besingt. Zumal Richard Dünser den Klavierpart von Weberns fragmentarischen Piècen in die herrlich verzweigte Klanglichkeit eines kleinen Instrumental-Ensembles aufgelöst hat.

Dieser Erstaufführung ging im ersten Teil des Abends die Uraufführung von Dünsers „der zeiten spindel II“ voran. Ein übersichtlich disponiertes Stück, das seine sinnliche Bildhaftigkeit aus literarischen und malerischen Vorlagen gewinnt – die Kontrapunkte liefen da zur Höchstform auf, zauberten duftige, von Harfen- und Celestaklängen umflorte Stimmungen in den Saal, um die dramatischeren Passagen dann heftig aufwallen zu lassen: eine Jagdmusik, die zwischen Brueghels „Heimkehr der Jäger“ und Büchners „Lenz“ vermittelt und die Unruhe in der scheinbaren Idylle, die innere Aufgewühltheit bei scheinbarem Stillstand hörbar macht.

Der dumpfe Tamtam-Schlag, in dem das Spiel endet, kehrte vielfach wieder in Thomas Heinischs, von außereuropäischen Einflüssen getragenen „Feuerzonen“, einer Verbeugung vor dem vor einem Vierteljahrhundert verstorbenen Maurice Ohana: Hier steht eine Tanzszene im Zentrum, deren weite Bläserkantilenen von Trommelrhythmen unterminiert werden, die bis in den ruhigen Schloss hinein noch nachvibrieren.

