Textversion

28.03.2017 | 13:06 | (DiePresse.com)

Krankheitsbedingt kann Hans-Peter König nicht wie geplant als Gurnemanz im neuen Staatsopern-"Parsifal" auftreten.

Hans-Peter König hat krankheitsbedingt seine Auftritte im neuen Staatsopern-"Parsifal" abgesagt. An seiner Stelle wird laut Aussendung Rene Pape in der Premiere am Donnerstag sowie am 2. April erstmals den Gurnemanz im Haus am Ring verkörpern. Wer die anderen Vorstellungen übernehmen wird, steht noch nicht fest.