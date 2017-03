Textversion

31.03.2017 | 16:53 | (DiePresse.com)

Die österreichische Komponistin Olga Neuwirth wurde für ihr sinfonisches Schaffen ausgezeichnet, die Sängerin Kerstin Ott für ihren Song "Die immer lacht".

Die Komponistin Olga Neuwirth und Sängerin Kerstin Ott gehören zu den Gewinnern des Deutschen Musikautorenpreises 2017. Ott wurde für ihren Song "Die immer lacht" als erfolgreichstes Werk ausgezeichnet, die Österreicherin Neuwirth für ihr sinfonisches Schaffen, teilte die musikalische Verwertungsgesellschaft Gema als Preisstifterin am Donnerstag mit.

Mit der Auszeichnung für das Lebenswerk wurde die Komponistin Sofia Gubaidulina geehrt. Die in Russland geborene Künstlerin habe die zeitgenössische Musik maßgeblich geprägt. Sie verbinde Religiosität mit der von ihr bewunderten fernöstlichen Kultur, erklärte die Jury. Zu den Preisträgern zählen auch die irische Musikerin Wallis Bird, die Schlagertexterin Irma Holder und der Liedermacher Sebastian Krämer.

Insgesamt gehen Preise an 18 Komponisten und Textdichter in zehn Kategorien. Auf einer Gala in Berlin ehrte die Gema am Donnerstagabend zum neunten Mal Komponisten und Textdichter.

>> www.musikautorenpreis.de