01.04.2017 | 16:45 | (DiePresse.com)

Es handelt sich dabei um sein einzig erhaltenes, eigenhändig geschriebenes Notenmanuskript zu Bachs Matthäus-Passion.

Ein bisher unbekanntes Manuskript des jungen Felix Mendelssohn aus dem Jahr 1830 ist am Samstag in Zürich für 180.000 Franken (168.290 Euro) versteigert worden. Es handelt sich dabei um sein einzig erhaltenes, eigenhändig geschriebenes Notenmanuskript zu Bachs Matthäus-Passion.

Zwei Arien und ein Rezitativ umfasst das Manuskript. Aus seiner Neuauflage von Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion hat Felix Mendelssohn die Stücke für Agnes, die Schwester seines Freundes und späteren Librettisten Julius Schubring, abgeschrieben. Es sei eine Art Liebeserklärung in Noten, schrieb das Auktionshaus Koller in seiner Mitteilung vom Samstag.

Das sechseinhalb Seiten umfassende Musikmanuskript zirkulierte jahrzehntelang in der Familie Schubring. In der Schweiz wurde es als Dokument Mendelssohns identifiziert. Am Samstag wurde es in Zürich für 180.000 Franken von einer Privatperson ersteigert - 20.000 Franken mehr als sein geschätzter Wert. Es wird nicht öffentlich zugänglich sein, wie die Verantwortlichen auf Anfrage erklärten.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) hatte sich schon in seiner Jugend für die 1727 uraufgeführte und dann in Vergessenheit geratene Matthäuspassion Bachs begeistert. Er setzte sich für eine Wiederaufführung ein. Damit begann im 19. Jahrhundert die Bach-Renaissance.