09.04.2017 | 15:18 | von Wilhelm Sinkovicz (Die Presse)

Zum 50-Jahr-Jubiläum der Salzburger Osterfestspiele baute man Günther Schneider-Siemssens Bühnenbilder für das erste Festspieljahr nach. Dennoch wurde die „Walküre“ kein Déjà-vu-Erlebnis, aber ein orchestrales Fest.

"Weißt du, wie das wird?" So fragen die Nornen. Diesmal müssten sie fragen: Weißt du, wie das war? Und es waren einige im Auditorium, die dabei waren, als Herbert von Karajan 1967 den Taktstock hob, um sich mit einer legendären Aufführung von Wagners „Walküre“ in das Wagnis seines Privatfestivals zu stürzen. Allen voran Sieglinde und Fricka der ersten Stunde, Gundula Janowitz und Christa Ludwig, die den Versuch eines Remakes der damaligen Produktion aus der fußfreien Reihe des großen Festspielhauses begutachteten. Zum 50. Jahrestag der Osterfestspiel-Inauguration hat man die Bühnenbilder der Eröffnungspremiere nachbauen lassen. Damit ist es mit den Assoziationen aber auch schon wieder zu Ende. Denn anders als bei vielen der gerade modischen Unternehmungen, historische Inszenierungen nachzustellen, hat man im Fall der Karajan-„Walküre“ gar nicht erst den Versuch gemacht, auch bei der Regie wieder Anleihen zu machen.

Vielmehr hat Vera Nemirova in den alten Dekors und in neuen Kostümen (Jens Kilian) versucht, die Handlung des Dramas möglichst bewegt nachvollziehbar zu machen – und zwar in grelles Licht getaucht. Ganz im Gegensatz zu Karajans einstiger, in magischem Dunkel ganz aus der Musik geborener Minimalistik – pflegt man heute eine Art Gebärdensprache für Begriffsstützige.

Für Menschen jedenfalls, die nicht imstande sind, die musikalische Sprache Richard Wagners auch nur in Ansätzen zu dechiffrieren, und die Mühe haben, dem für heutige Begriffe dunklen Text inhaltlich zu folgen – den sie, wenn sie ihn mangels klarer Diktion der Sänger schon nicht gesungen verstehen, doch immerhin dank der Übertitel mitlesen können.

Man überhört die tönenden Zeichen

Das wäre nicht weiter schlimm, ließe man nicht nahezu sämtliche Aspekte außer Acht, die sich nicht unmittelbar aus der Lektüre des Librettos, sondern aus der Musik ergeben. Wenn Siegmund in seinem Schwertmonolog davon singt, dass die „blühende Frau“ ihren Blick auf einem bestimmten Punkt der Esche „haftend hinter sich“ gelassen hätte; dann muss – gerade bei einer Personenführung, die sich aufs Kleinteiligste versucht – dieser Siegmund im entsprechenden Moment der Handlung besagten Blick auch bemerkt haben, darf nicht ganz woanders hinschauen.

Solcher Details sind unzählige an diesem Abend. Hinzu kommen Mätzchen wie das „Widdergespann“, von dem Fricka ins wilde Felsengebirge gezogen wird – und das diesmal in Gestalt von zwei trippelnden Statisten, die einen Lederstuhl den Gottheiten hinterhertragen, leibhaftig erscheint.

Die Kasperliaden stören wiederholt den Fluss der Musik: Die beiden Tiergestalten entfernen sich muntern Sprungs gerade in dem Moment, in dem Christian Thielemann mit seiner Dresdner Staatskapelle die wütenden Klänge von Wotans Zorn entfacht. Akustisch erleben wir das gerade Gegenteil der szenischen Miniaturisierung der Tragödie: Thielemann zelebriert seinen Wagner im Großformat – und er demonstriert erneut seinen singulären Rang im heutigen Opernleben; insofern der rechte Mann, um in einer „Walküren“-Produktion doch Erinnerungen an Karajan zu wecken. Wenn er sich die Partitur auch aus ganz anderen Blickwinkeln her erobert als das große Vorbild.

Die Steigerungsbögen, die Thielemann modelliert, wölben sich jedenfalls schier endlos, geben dem Drama seine Größe zurück, die auf der Szene so unterspielt wird. Die Farben und Stimmungen, die die Musiker en détail hervorzaubern, umspannen die gesamte emotionale Bandbreite von menschlicher Liebesekstase bis zur göttlichen Wut – und der hässlichsten illustrativen Drastik: Wie das ist, wenn Frau Grimhild „des Neides Frucht im Schoß kreißt“, machen die Holzbläser erschreckend hörbar.

Musikalische Erfüllung, orchestral

Solch orchestraler Fülle (und Erfüllung) stimmlich zu begegnen bedürfte einer veritablen Festspielbesetzung, die man zum Jubiläum nur zum Teil aufbieten konnte. Freilich, da ist das Sieglinden-Debüt der umjubelten Anja Harteros, die mit dunklem, weichem und leuchtkräftigem Sopran nicht nur ihren Siegmund, den in der Tiefe schon brüchig klingenden Peter Seiffert, bezaubert. Und da ist – nebst ihren immerhin von acht bemerkenswerten Stimmen gesungenen Walküren-Geschwistern – Anja Kampe, von der Sieglinde zur Brünnhilde geworden: herrlich und vor allem im Dialog mit Wotan von eminenter Ausdruckskraft. Nur ein paar, ganz wenige Höhen verraten, dass sie hier an ihre Grenzen geht.

Vitalij Kowaljow macht nicht den Eindruck, der stolze Vater einer solchen Heldin zu sein. Sein Wotan bleibt recht eindimensional und gegen Ende gänzlich verblassend. Inmitten der üppigen Farben und vielfältigen Nuancen, die das Orchester vorgibt, nimmt sich dieser Göttervater im kurzen Triumph wie im langen Leid, aber erst recht im Zorn wie eine Schwarz-Weiß-Skizze aus. Christa Mayers Fricka bietet ihm, aber nicht den instrumentalen Stimmungsmalereien Paroli: manch imposanter Ton, kaum große, majestätische Linie. Von der alles entscheidenden Wirkungsmacht dieser Auseinandersetzung spürt man wenig – und das liegt nicht nur an der inszenatorischen Kleinkrämerei! Wie schon des Öfteren müssen Thielemannianer zwischen singulärer Orchesterleistung und dem Rest der Opernvorstellung trennen – und sind trotz allem begeistert.