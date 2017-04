Textversion

09.04.2017 | 15:44 | (Die Presse)

Claudia Barainsky leidet und tötet in der Staatsoper wieder in der Titelrolle von Aribert Reimanns expressiver und zugleich distanzierter „Medea“.

Es ist keine Alltäglichkeit in der Wiener Staatsoper, dass der Komponist noch persönlich zum Schlussapplaus auf die Bühne kommen, die Darsteller umarmen und den Dank des Publikums empfangen kann: Aribert Reimann schien ebenso glücklich wie die Hörerschaft beeindruckt. Dabei zerrt seine 2010 hier uraufgeführte „Medea“ durchaus an den Nerven – zu Recht. Er könne im Orchester doch kein Violinkonzert spielen lassen, wenn auf der Bühne der Sohn seine Mutter ermorde, so verteidigte schon Richard Strauss die dissonanten Aufwallungen seiner „Elektra“. 101 Jahre später gilt das nicht minder für Reimanns „Medea“, komponiert nach Grillparzers Theaterstück: Von Jason fallengelassen, für den sie ihre Familie aufgegeben hat, übt Medea schreckliche Rache, indem sie die gemeinsamen Kinder tötet.

Reimann wählt jedoch nicht den Weg, ein naturnahes Parlando mit allem Pathos der Spätromantik an der Schwelle zur Moderne musikalisch zu überhöhen, sondern lädt die Singstimmen mit so etwas wie barocker Gestik auf: Koloraturketten und virtuose Volten charakterisieren die Figuren, stellen sie zugleich in einen artifiziellen Rahmen. Medea äußert sich in zerklüfteten Linien, die vom Brustton bis in imposante Höhen führen, Jason gibt sich gespreizt und verschanzt sich hinter seinen Worten, um Kreusa irrlichtern Harfe und Glockenspiel. Zumeist aber wallet und siedet und brodelt und zischt es im Orchester, oft innerhalb nur einer Instrumentengruppe. Nur an den Höhepunkten rotten sich die Kräfte zusammen – und Michael Boder führt das mit dem Staatsopernorchester fast durchwegs konturenscharf und eindringlich vor. Freilich ähnelt einander alles und könnte deshalb ermüdend wirken. Doch es gelingt, diesen fast unentwegt exaltierten Tonfall ausreichend zu schattieren.

Im Totaleinsatz: Claudia Barainsky

Das Wechselspiel aus Nähe und Distanz, mit dem Reimann den Stoff für sich bewältigbar machte, wiederholt sich in den Besetzungen. In der Uraufführung haben Marlis Petersen und Elisabeth Kulman ihre stimmakrobatischen Salti mit Hang zum klassizistischen Wohllaut erfüllt: Die Emotion erschien darin geronnen. Nun ist erneut Claudia Barainsky in der in doppelter Hinsicht mörderischen Titelpartie am Werk. Mit Monica Bohinec als neuer Gora deutet sie die Koloratur gewordenen Extremsituationen mehr von der expressionistischen Seite. Barainsky spielt mit körperlichem Totaleinsatz, wagt sich auch stimmlich in die Nähe ihrer Grenzen. Grandios, dass sie nach dem Kindesmord in der gespenstisch ruhigen Schlussszene nicht nur zu darstellerischer Hoheit, sondern auch zu fein polierter Lyrik zurückfindet.

Da liegt Adrian Eröds zuvor wunderbar aalglatter Jason schon selbst als Ausgestoßener in der tristen Geröllwüste, in der Marco Arturo Marelli das Geschehen ansiedelt. Im Palast, durch den Stephanie Houtzeel als überspannte Kreusa flattert, führt der markante Kreon Norbert Ernsts das Kommando – und erweist sich in der Konfrontation mit dem Herold (Daichi Fujiki mit countertenoralem Nachdruck) als geschickter Politiker: eine Besetzung ohne Schwachpunkt. (wawe)

Termine: 11., 15. und 19. April.