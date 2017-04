Textversion

10.04.2017 | 11:56 | von Wilhelm Sinkovicz (Die Presse)

Mit Wagners Oper hat der „Lohengrin“ von Salvatore Sciarrino sehr wenig zu tun. Immerhin heißt die Hauptperson Elsa. Sie ist mit viel Summen und Surren, Zischen und Glucksen konfrontiert.

Ein Komponist, so beschied uns schon vor Jahrzehnten der große Arthur Honegger, sei ein Mensch, der nach Leibeskräften versuche, etwas hervorzubringen, wofür dann kein Mensch Verwendung habe. Schon seinerzeit stimmten ihm viele Musikfreunde zu, die freilich angehörs mancher Honegger-Komposition in einen Lobpreis der Moderne des 20. Jahrhunderts ausbrechen würden. Honegger und seine Zeitgenossen hatten ja keine Ahnung, was noch nachkommen würde.

Salvatore Sciarrino zum Beispiel, der das, was uns Musik heißt, auf ein Minimum an mehrheitlich leisen oder beinah unhörbaren Tönen reduziert und angelegentlich erforscht, welche Geräusche Musiker auf ihren Instrumenten außerdem erzeugen können. Diese mixt er dann zu akustischen Collagen, die mittlerweile Kultstatus erlangt haben. Doch mischen sich, wenn Stücke solcher Komponisten als zeitgenössische Feigenblätter bei Klassik-Festivals aufgeführt werden, unter die willig herbeiströmende „Wien modern“-Klientel doch immer wieder auch Menschen, die nicht fassen können, was da vor sich geht. Noch dazu, wo es im Falle der Salzburger Osterfestspiele unter dem Titel „Lohengrin“ verkauft wird, was doch als Parallelaktion zu einer „Walküre“ leicht auch als irreführend empfunden werden könnte.

Jedenfalls war spannend zu beobachten, dass ein Ehepaar die Universitäts-Aula schon verließ, bevor noch der Vorhang aufgegangen war. Ein kleiner Massen-Exodus ereignete sich dann noch nach etwa einer Stunde, wobei die Damen und Herren nicht ahnen konnten, dass sie nur die letzten fünf Minuten einsparen würden, in denen auf die Worte „Ah, da ist er“ zwar nicht der Titelheld, aber ein kleiner Bub erscheint, den die zuvor solistisch agierende Elsa mit einem Kopfkissen erstickt.

Fragmentierte Gesangslinien

Mit Wagners Gralsritter-Drama hat Sciarrinos Stück auch sonst nichts als die Personennamen gemein. In Wahrheit ist es ein Monodram, in dem eine junge Dame über ihre echte oder geträumte Hochzeitsnacht sinniert, in der sich der Bräutigam offenbar als wahres Ekel entpuppt hat. Weiter wird auf die Probleme nicht eingegangen - man kann sie nur erahnen aus den tausendfältigen Zisch-, Glucks- und Quietschlauten, denen hie und da fragmentierte Gesangslinien beigemischt werden.

Diese akustische Melange, die Sarah Maria Sun mit Bravour exekutiert, wird von Instrumentalklängen des „österreichischen ensembles für neue musik“ beantwortet, die nicht minder vielfältig klingen, zum Teil nur mit den Mundstücken der Bläser hervorgebracht, zum Teil am Rand des Verstummens beheimatet – aber für Klänge- und Geräuschesammler von beeindruckender Vielfalt.

Was die Musiker und Sänger (auch der aus drei Mann bestehende Chor) wirklich können, hört man, wenn es um weniger fremd klingende Stücke geht, die man zwecks Verlängerung des Spektakels zwischen Prolog und erster Szene intepoliert: Da singt Sarah Maria Sun mit verzehrend vibratoarm, ganz geradlinig geführtem Sopran Monteverdis „Lamento della Ninfa“ und die Musikanten geben ein in den chromatischen Einzelstimmen wunderbar ausdrucksvoll modelliertes Arrangement eines Gesualdo-Madrigals zum Besten.

Wer das gehört hat, geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass die Sciarrino-Partitur unter Peter Tillings Leitung mit ebensolcher Präzision realisiert wurde. Die ist ja vom Komponisten ausdrücklich als „Azione invisibile“ gedacht, also als „unsichtbare Handlung“ bezeichnet worden; wobei für die Osterfestspiele Michael Sturminger die undankbare Aufgabe übernommen hat, eine solche doch sichtbar zu machen.

Er hat von Renate Martin und Andreas Donhauser ein Ferienzimmer mit Blick aufs Meer auf die kleine Bühne bauen lassen – und lässt Elsa Lohengrin nicht ohne Ironie zunächst auf Grund der vielen Summ-, Surr- und Zisch-Geräusche auf Gelsenjagd gehen. Hernach wird es bis zum Kindsmord eher surrealistisch wie der Text, den Sciarrino nach der Vorlage von Jules Laforgue selbst zusammengestellt hat.

Am Ende herrscht Riesenjubel über die virtuosen Interpreten-Leistungen – und vielleicht nicht einmal Ratlosigkeit; es muss nicht hinter jedem Kunstwerk allzu viel Hintersinn stecken. „Ihr wisst alles“, flüstert Elsa mittendrin einmal direkt ins Publikum. Da könnte sie recht haben.