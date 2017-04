Textversion

18.04.2017 | 18:04 | von Theresa Selzer (Die Presse)

KritikPiotr Beczała und Georges Petean brillierten in Verdis „Maskenball“ an der Seite wenig überzeugender Damen. Die 91. Reprise der De-Bosio-Inszenierung erntete doch Jubel.

Lässt Antonio Sommas Libretto den Damen zu wenig Handlungsspielraum? Nicht nur die Amelia wirkte in der 91. Reprise des „Maskenball“ in der Staatsoper recht eindimensional. Auch das Charakterporträt der Ulrica (die stimmlich solide Bongiwe Nakani debütierte), ließe sich, auch wenn sie als Wahrsagerin stets nur vom Leben der anderen zu singen hat, wohl noch ein wenig schärfen.

Und fungiert Amelia in Verdis Dramaturgie lediglich als notwendiger Brennpunkt für die männlichen Rivalitäten zwischen dem König und seinem besten Freund, Graf René? Kristin Lewis hielt sich mit ihrer Darbietung jedenfalls strikt an eine solch farblose Lesart von Text und Musik. In der Schlussszene mochte sie sich nicht ein einziges Mal ihrem sterbenden Geliebten zuwenden. Ihr Sopran tönte insgesamt wenig durchschlagkräftig, in der Tiefe oft kraftlos und matt. Einzig zu Beginn des dritten Aktes, in der Arie „Morrò, ma prima in grazia“, entwickelte diese Amelia in Ansätzen ihren eigenen Charakter: Im Angesicht des Verhängnisses sang sie mit dem Solo-Cello ihr zärtliches Duett von der Mutterliebe und dem Wunsch nach einem letzten Kuss von ihrem Sohn.

Königliche Belcanto-Eloquenz

Das ließ glaubwürdig erscheinen, dass der betrogene Gatte René seine Rachegelüste ganz auf den Nebenbuhler konzentriert. Lewis lief für diese kurze Szene zur Höchstform auf, bewies enorme Präsenz und expressive Bandbreite, meisterte auch die heikle Kadenz technisch makellos. In diesem Fall dankte der Applaus des enthusiasmierten Publikums auch ihr.

Doch der eindeutige Liebling in der 92. Aufführung der Inszenierung von Gianfranco de Bosio hieß Piotr Beczała, der einen kraftvollen und bis auf kleine Unsauberkeiten im ersten Akt perfekt intonierenden König Gustaf verkörperte. Sowohl im Liebesduett als auch in seiner Romanze im letzten Akt ließ er seinen beweglichen Tenor strahlen und lieferte eine interessante Charakterstudie ab: In Gustafs überbordende Liebe mischte sich dank feinsinniger koloristischer Differenzierungskünste schmerzvolle Sehnsucht, aber auch – in der Ulrica-Szene – der geforderte Scherzando-Ton. Ihn verwandelte Beczała sogar in komödiantische Aktion, etwa wenn er den vorlauten Oscar zum Schweigen bringt.

Maria Nazarova macht diesen androgynen Pagen in jugendlich-heller Koloraturgewandtheit zum agilen Springinsfeld. Ihre Leichtfüßigkeit und ihr komödiantisches Talent bieten den erfrischenden Kontrast zur sonst so schwermütigen Handlung. Mühelos überflügelten die Spitzentöne Chor und Orchester. Jesús López Cobos modellierte die Musik niemals schwülstig, dennoch farbenreich, ließ die solistischen Instrumente sanft hervortreten. Es war eher das melancholische Solo des Englischhorns als der Gesang, das in der „Galgenszene“ Amelias Schwermut vermittelte.

Einer der Glanzmomente des Abends: George Peteans Graf René Ankarström verwandelte auch den endgültig gefassten Entschluss, Gustaf zu töten („Eri tu“) in warm strömende Belcanto-Melodik, zutiefst traurig, doch spürbar unumstößlich. Ehrfürchtiges Schweigen, dann Jubelstürme.