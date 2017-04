Textversion

24.04.2017 | 18:03 | Von Walter Weidringer (Die Presse)

Lothar Knessl wurde zu Ostern 90 Jahre alt. Nun feierte man den großen Wegbereiter, Vorkämpfer und Begleiter der Neuen Musik in Österreich im Konzerthaus: mit Torten, Schwammerln, Versen – und einem Festkonzert.

„Alle wünschen mir ein noch längeres Leben an den Hals, aber haben keine Ahnung, wie schwer das ist!“ Seinen trockenen Humor hat Lothar Knessl nicht verloren, selbst wenn er sich mittlerweile mit Nordic-Walking-Stöcken seinen Weg bahnt. Aber man ist halt keine 70 mehr! Vor 20 Jahren ging noch alles leichter – sogar, ihm eine Geburtstagsüberraschung zu bereiten. Wegen Chorwerken von Schönberg wäre er damals nicht gekommen, erzählte Knessl nun im Rückblick, aber Musik von Gesualdo habe ihn gelockt. Er liebt eben die Avantgarde, auch wenn sie schon vier Jahrhunderte auf dem Buckel hat . . .

Außerdem hatte Berno Polzer, damals künstlerischer Leiter von Wien Modern, eine Besprechung anberaumt und den Jubilar an seinem Siebziger bis knapp vor dem Konzert in Beschlag genommen. Als der Ahnungslose schließlich doch noch in den Mozartsaal schlüpfen durfte, vernahm er zur Eröffnung perplex seine eigene 2. Motette („per la Pasqua“) von 1954 – Wertvolles aus der vergessenen Schublade eines jungen Komponisten, der die Musik dann auf andere Weise zu Lebensaufgabe und -inhalt gemacht hatte. Friedrich Cerha, ein Jahr älter als Knessl und selbstverständlich unter den Gratulanten, lobte Knessls Musik als „meisterlich“.

Veritables Wunschkonzert

So etwas lässt sich nicht wiederholen. Wer generell kein großes Aufheben um die eigene Person schätzt, der ist auf der Hut. Also lieber mit offenen Geburtstagskarten spielen: Das Klangforum Wien gab Knessl ein veritables Wunschkonzert – nach dessen eigener Zusammenstellung. Fast eine Art Danaergeschenk, doch zog sich der Jubilar souverän aus der Affäre. Zuvor aber baten noch die Institutionen zum Empfang, die ohne Knessls Zutun nicht existieren würden: Wien Modern und das Music Information Center Austria (mica). Überraschungen gelangen dem Klangforums-Intendanten Sven Hartberger, der Knessl, dem Schwammerlliebhaber, einen Korb mit frischen Morcheln verehrte – und wohl auch Armin Thurnher. Der löste das „Formalproblem“ seiner Lobrede über den „hiesigen Herold der Musik“, indem er Knessl, den Hobbylyriker, in kunstvoll gedrechselten Hexametern pries. Wenig fehle bei Knessls notorisch knappen, zugespitzten Texten, stellte Thurnher fest, um sie zu Versen zu machen – bekanntlich ein Merkmal guter, lebendiger Prosa. So sind Knessls Beiträge, ist seine Stimme im Gedächtnis der Ö1-Hörer, auch nachdem der überall zum längeren und noch längeren Bleiben Bekniete sich nun aus allen Funktionen zurückgezogen hat, auch vom „Zeitton“-Mikrofon.

Desto mehr bewegten seine gewohnt bündigen, ernsten Worte zum Programm: keine Lieblingskomponisten, keine Lieblingsstücke, keine Quotenregelung. Nur der Hinweis auf Galina Ustwolskajas „Dona nobis pacem“ als Finale – persönlich, politisch, im Zeichen des Humanismus. Das existenzielle Ringen zwischen schmetternden Basstönen der Tuba und dem schrillen Diskant von Piccolo und Klavier bildete den dramatischen Abschluss eines Abends im Zeichen von Aufbegehren und unbeugsamem Trotz. Mit Lauschrichtung Osten erfüllte das Klangforum ein Kaleidoskop aus Klängen mit Leben: aphoristische von Ligeti und Kurtág (in den Pilinszky-Liedern op. 11 glänzte Martin Winkler mit nachtschwarzer Tiefe), experimentelle von Adriana Hölszky, widerständig schrille von Górecki und eben Ustwolskaja. Dankbarer Jubel – auch für Lothar Knessl persönlich.