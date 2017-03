Textversion

20.03.2017 | Von Robert Quitta (Die Presse)

Beim "Festival Mémoires" in Lyon präsentierte Serge Dorny, Intendant der Lyoner Oper, Rekonstruktionen dreier legendärer Inszenierungen: Ruth Berghaus' Dresdener „Elektra“, Heiner Müllers Bayreuther „Tristan“, Grübers „Poppea“ aus Aix.

Als man das Programm zum ersten Mal sah, fragte man sich sofort, wieso denn das vor ihm noch niemand anderem eingefallen war. Denn Dornys geniale und mutige Idee ist nur die logische Konsequenz der Entwicklung der Kunstgattung Oper. Bis in die Zwischenkriegszeit war das Genre ja noch halbwegs lebendig, und Uraufführungen standen noch auf der Tagesordnung. Seither findet kein Mensch mehr etwas daran, dass sich die Opernhäuser in Museen verwandelt haben und weltweit immer dieselben Werke gespielt werden, von Paris bis Peking, von Turin bis Tokyo, von Salzburg bis Sydney.

Aber wenn sich also im Laufe der Zeit so etwas wie ein Kanon der wichtigsten oder wenigstens beliebtesten Opern herausgebildet hat, warum sollte sich jetzt nicht auch ein Kanon der bedeutendsten, gelungensten Inszenierungen herausfiltern?

Wozu Milliarden für immer neue Inszenierungen?

Serge Dorny erklärt sehr überzeugend, dass ihn z. B. seit Chéreaus Inszenierung an der Scala (1983) kein anderer "Lucio Silla" je wieder so berührt und so nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist (und der Verfasser dieser Zeilen kann das für sich bestätigen). Es ist schon klar, dass Architektenlobbys stets für Neubauten plädieren werden und Regisseurlobbys unter fadenscheinigen Gründen ("die Oper auf ihre Gegenwärtigkeit hin abklopfen") für Neuinszenierungen. Aber welchen Sinn macht es denn wirklich, alljährlich Milliarden wie im Casino auf wahrscheinlich hunderte, aber gefühlte tausende Neuproduktionen von "Aida", "Bohème", "Carmen", "Traviata", "Nozze" und dem "Ring" zu setzen, wenn es doch schon genügend klassisch gewordene, erwiesenermaßen geglückte Versionen gibt?

Auf die Gründung von Museen für alte Meister folgte die Errichtung von Museen für zeitgenössische Kunst, warum sollte also auf die Verwandlung von Opernhäusern in Museen für einen Kanon von Werken nicht ihre endgültige Verwandlung in "Über-Museen" auch für eine bestimmte Anzahl von Modell-Inszenierungen folgen?

So fragte man sich weniger, ob Dornys Idee für die heurige Lyoner Festivalsaison richtig war, als ob sich dieser Versuch ausgehen würde – wo doch immer behauptet wird, alle theatralischen Formen alterten so schrecklich schnell, und nach fünf Jahren könne man jede Produktion auf den Müll hauen. The proof of the pudding ist ja, wie der Brite sagt, immer noch in the eating, und so war man also gespannt, wie dieser lyrische Retro-Pudding letztlich schmecken würde.

Grübers "Poppea": magisch-poetische Bilder

Den Auftakt bildete die "Wieder-Aufnahme" von Klaus Michael Grübers ursprünglich für Aix-en-Provence konzipierte Inszenierung der "Incoronazione di Poppea" von Monteverdi. Hier war die Fallhöhe am größten, denn für viele Zeitzeugen (zu denen auch der Rezensent gehört) zählt diese Premiere zu den unvergesslichsten Opernabenden ihres Lebens, und auch vom Gastspiel bei den Wiener Festwochen schwärmen damals Anwesende noch heute. Die Chancen auf eine geglückte Wiederbegegnung standen also ungefähr so hoch wie bei einem Treffen mit einer Jugendliebe, die man seit 15 Jahren nicht gesehen hat. Aber siehe da, bereits nach den ersten Takten der Ouvertüre waren solche Ängste verflogen. Die magisch-poetischen, im pompeianisch-römischen Stil gehaltenen Bühnenbilder Gilles Aillauds und die wunderbaren Kostüme Rudy Sabounghis zogen einen von Anfang an wieder in ihren Bann. Und Grübers jahrzehntelange Assistentin und Dramaturgin Ellen Hammer hatte mit dem aus dem Lyoner Opernstudio hervorgegangenen jungen Sängerinnen und Sängern ganze Arbeit geleistet. Selten erlebt man ein so homogenes, perfekt gecastetes Ensemble, von dem jedes einzelnes Mitglied in jedem Moment genau weiß, was es tut, was es singt und was es spielt, und das allürenlos. Erhebend! Genauso wie das Barockorchester Les Nouveaux Charactères unter Sébastien d'Hérin.

Berghaus' "Elektra": zeitlos modern

Zweite Probe aufs Exempel: Die von Ruth Berghaus für die Dresdner Semper-Oper geschaffene Strauss'sche "Elektra". Die kalkweiße Bühne ziert ein ebenso kalkweißer Schwimmbad-Sprungturm im Bauhaus-Stil, auf dem sich die gesamte Handlung abspielt. Das gibt der Inszenierung eine zeitlose Modernität (wenn man vielleicht einige DDR-spezifische Details wie die eher scheußlichen Kostüme abzieht). Berghausens Personenführung war und bleibt packend, und Hartmut Haenchen sorgt an der Spitze des riesigen, ebenfalls auf der Bühne befindlichen Orchesters mit der exzellenten Sängerschar für 100 Minuten pausenlose Hochleistungsemotionen.

Müllers "Tristan": genial reduziert

Als Abschluss dann Heiner Müllers Sicht auf den „Tristan“ aus Bayreuth. Der erste Akt ist nahezu unübertreffbar. Im genialen Licht-Kubus von Erich Wonder, mit den fantastischen Kostümen von Yohji Yamamoto schuf Müller fast so etwas wie ein zeitgenössisches No-Spiel. Genau abgezirkelte, minimalste Gesten auf engstem Raum. Alles ist reduziert zwischen den fast autistisch agierenden Protagonisten, dafür umso spannungsgeladener. Wenn sich Tristan und Isolde gegen Aktschluss endlich flüchtig berühren, springt der Funken über wie bei einem Buschfeuer.

Man kann also mit Recht behaupten, dass Dornys Experiment voll gelungen ist. Zumal er mit seinen Überlegungen nicht allein zu sein scheint: Die Osterfestspiele präsentieren zum 50-jährigen Jubiläum die Karajansche "Walküre", das San Carlo in Neapel zeigt die Rekonstruktion der Grüberschen "Elektra", und selbst Chris Decron, neuer Intendant der Berliner Volksbühne, hat für seine erste Saison ein ähnliches Projekt im Theaterbereich angekündigt.

Wenn sich also die neue Staatsoperndirektion laut Wunsch von Minister Drozda in Richtung Oper 4.0 entwickeln soll, stellt sich die Frage, ob man da nicht am falschen Dampfer ist. Nicht zufällig war bei der letzten Unterhaltungselektronikmesse nicht etwa das i-Phone 15 oder das Samsung 19 die Sensation, sondern das Nokia 3310, die aktualisierte Wiederauflage des beliebten Klassikers. Könnte es nicht sein, dass auch bei der Oper der Trend genau dorthin geht?

Serge Dorny hat jedenfalls noch eine lange Liste von solchen "3310"-Inszenierungen, die er schon auf ihre Wiederbelebbarkeit hin überprüft hat: Luchino Viscontis "Traviata", Walter Felsensteins "Othello", Andrej Tarkowskijs "Boris", Wieland Wagners "Parsifal" etc. etc. Man kommt schon beim Lesen ins Schwärmen . . .