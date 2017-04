Textversion

Kritik Wiederentdeckung des Symphonikers Muzio Clementi.

Ein „Scharlatan“ sei er, „wie alle Wälsche“, schrieb Mozart an seinen Herrn Papa über Muzio Clementi. Mit der viel gerühmten Virtuosität des Kollegen sei es nicht weit her. Ein Klavier-Wettstreit vor Kaiser Joseph II. ist immerhin verbürgt. Clementi hat man inzwischen vergessen; nur die Historiker wissen, dass Mozart das Hauptthema seiner B-Dur-Klaviersonate (aus op. 24) für das Allegro seiner „Zauberflöten“-Ouvertüre entlehnt hat und dass sein Name aus der Gründerzeit des Londoner Konzertlebens so wenig wegzudenken ist wie aus den Pionierjahren des sogenannten Pianofortes. Wie auch immer: Clementi war in London, bevor Haydn kam, die Instanz in Sachen Symphonik. Die Mythenbildung will es, dass der seinerzeit in ganz Europa umworbene Meister Angst vor der eigenen Courage bekommen hätte; angesichts der Wiener Klassik habe es ihm sozusagen „die Red’ verschlagen“, weshalb aus seinem symphonischen Schaffen, das umfangreicher gewesen sein muss, nur sechs Werke überlebt haben. Die vier Symphonien hat Ivor Bolton mit dem Mozarteum­orchester bei der Salzburger Mozartwoche 2014 musiziert – und für CD aufgenommen. Das Ergebnis ist äußerst hörenswert. Nur alle heiligen Zeiten kann man bei Ausgrabungen aus den Archiven derartige Schätze entdecken, die in Wahrheit weniger die Hochblüte der Wiener Klassik vorwegnehmen als romantische Ansätze der Nach-Beethoven-Ära und nicht zuletzt an die unverkrampfte Mischung aus dramatischen Ansätzen und einer entspannten Unterhaltungsmusik, die auch Rossinis Zeitgenossenschaft nicht leugnet: Die ist für den frühen Schubert typisch, an den bestimmt viele Musikfreunde denken, wenn sie Clementis Symphonien in Boltons Interpretation zu hören bekommen.

God Save The King. Allein die Mixtur aus entrückt-mystischen Harmonien (in der „Larghetto“-Introduktion) und quicklebendigem Rokoko im „Allegro molto“, die den ersten Satz der C-Dur-Symphonie beherrscht, darf man als charakteristisch für Clementis Stil bezeichnen. Überraschungen gibt es in diesen vier Werken auf Schritt und Tritt. In der G-Dur-Symphonie mit dem Untertitel „The Great National“ erlebt man sogar einen Prototyp „politischer“ Musik der Vor-„Eroica“-Ära: Was das nicht gerade ausführliche Beilageheft der CD verschweigt, kann sich der Musikfreund rasch aneignen: Clementi erweist sich hier als glänzender Handwerker, der die englische Königshymne als Grundlage mannigfacher Verwandlungen verwendet. Eine akustische Entdeckungsreise der erfreulichsten Art. (Sony)