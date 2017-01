Textversion

02.01.2017 | 17:26 | von Sabine B. Vogel (Die Presse)

Bei dem von Sudarshan Shetty kuratierten multidisziplinären Großereignis in der Hauptstadt Keralas sind unter 97 Künstlern aus 31 Ländern drei Österreicher vertreten: Martin Walde, Eva Schlegel und Carl Pruscha.

Ein Vorhang versperrt den Weg, dahinter ist es stockdunkel. Plötzlich geht ein rotes Licht an. Mitten im Raum sehen wir eine kleine Figur. Sie sitzt auf einem Sessel und hält sich die Hände schützend vor die Augen. Rasch ist es wieder dunkel. Die Schutzgeste ist ein starkes Bild, allerdings wirkt infrarotes Licht weniger blendend als wärmend – genau darauf zielt dieses Werk von Martin Walde. Die Figur ist aus Wachs, Wärme führt zum Schmelzen. Der österreichische Künstler spricht von einem „kollektiven kumulativen Effekt“, für den er ein Bild geschaffen hat: Je mehr Menschen im Raum stehen, desto stärker ihre Wirkung auf das Werk. Die Bedrohung ist gerade hier massiv, bei der Kochi Muziris Biennale in Indien, zu der man eine halbe Millionen Besucher erwartet.

Eine alte Handelsstadt am Ozean

Gleich drei österreichische Künstler wurden eingeladen – eine kleine Sensation, denn Österreichs Kunst kommt auf Biennalen kaum vor, wenige Kuratoren reisen nach Wien, es fehlt eine zentrale Förderstelle. Biennalen benötigen Gelder, wie sie etwa in Deutschland oder England von gut budgetierten Instituten bewilligt werden. In Österreich existiert keine solche Anlaufstelle. Biennalen sind wichtig für Künstler, dort entstehen globale Vernetzungen. Es sollte also im Interesse jeder Nation liegen, diesen Austausch zu fördern.

Seit die allzu staatsnahe India Triennale nicht mehr stattfindet, ist die Kochi Muziris Biennale die einzige internationale Großausstellung des Subkontinents. Gegründet 2012, findet sie in Fort Kochi statt, dem ältesten Teil der Hauptstadt des Bundesstaats Kerala, wo die Portugiesen 1502 ihre erste Niederlassung in Indien bauten, den Handel mit Gewürzen begannen. 1663 eroberten die Niederländer die Stadt, 1790 kamen dann die Briten. Zudem lag an der Küste unweit von Kochi die sagenumwobene antike Stadt Muziris. In dieser Kombination aus Mythen und lebendigem Handelsplatz hat sich die Biennale zu einer der charmantesten Veranstaltungen weltweit entwickelt.

Aber nicht allein der Ort ist ein Erfolgsrezept: Es werden nur Künstler als Kuratoren eingeladen. Für die heurige Ausgabe fiel die Wahl auf Sudarshan Shetty. Der indische Bildhauer wird in Europa von der Wiener Galerie Krinzinger vertreten und hat daher schon einige Kontakte in Wien. So lud Shetty neben Martin Walde auch Eva Schlegel und den Architekten Carl Pruscha ein, die alle drei mit der Galerie verbunden sind. Diese Nähe soll man nicht überbewerten. Shetty wählte die Teilnehmer im Hinblick auf sein Konzept unter dem Titel „Forming in the Pupil of an Eye“ aus: Das Auge sei das einzige Organ, das die Welt aufnimmt und zugleich reflektiert, erklärte Shetty im Gespräch.

Durch den „See des Leidens“

97 Künstler aus 31 Ländern lud er ein, deren Werke auf zwölf Orte verteilt sind. Anders als sein Vorgänger entschied sich Shetty gegen berühmte Namen und legte stattdessen den Schwerpunkt auf Multidisziplinarität. So entwarfen Schlegel & Pruscha für den Innenhof des zentralen Hauses Aspinwall eine Art schwebender Dachkonstruktion, die eine schattige Ruhezone schafft. Die langen Dachbahnen ließ Schlegel mit einem Sternenhimmel bedrucken; in ihrem zweiten Beitrag wechselt sie in die Fernsicht und zeigt das Video einer atemberaubenden Reise durch ein computergeneriertes Weltall.

Shetty lud nicht nur Künstler und Architekten ein, sondern auch Tänzer, Musiker und sogar Literaten. Deren Werke werden via Lautsprecher vorgelesen, sind auf Außenwände geschrieben oder in Rauminstallationen eingebettet: Um das Gedicht des chilenischen Dichters Raúl Zurita über das Flüchtlingskind Galip Kurdi zu lesen, Bruder des an der türkischen Küste tot aufgefundenen und als Fotografie weltweit bekannt gewordenen Aylan, muss man durch knöcheltiefes Wasser gehen – durch den „See des Leidens“. Trotz des Pathos mancher Beiträge ist es eine leise auftretende Biennale, die uns an die Ränder der Realität, in die Mitte der Pupille führt.

Bis 29. März: 3. Kochi Muziris Biennale. Die Reise wurde vom Bundeskanzleramt, Kunst und Kultur, unterstützt.