Textversion

07.02.2017 | 15:45 | von Anne-Catherine Simon (DiePresse.com)

Der Pariser Louvre, jüngst Ziel eines Attentatsversuchs, hat wieder geöffnet, auch seine berühmte Sammlung für „Islamische Kunst“. Andere Museen benutzen dieses Etikett ebenfalls – obwohl es heute problematischer ist denn je.

Wie reagieren wohl westliche Besucher, wenn sie in einem Museum in Ägypten oder Iran eine „christliche“ Abteilung finden, in der die europäische Kunst der letzten eineinhalb Jahrtausende abgehandelt wird? Ist Shakespeare „christliche Kunst“? Leonardo da Vinci? Van Gogh? Sind kunstvolle astronomische Werkzeuge „christliche“ Kunst, nur weil sie in einem vom Christentum geprägten Europa entstanden sind?

Während man derzeit außerhalb des Louvre fieberhaft herauszufinden versucht, was es mit dem mutmaßlichen Attentäter auf sich hat, der vergangenen Freitag vor dem Museum von Polizisten gefasst worden ist, und ob sein Plan einen islamistischen Hintergrund hatte, strömen wieder die Besucher in den Pariser Kunsttempel. Ganz in der Nähe der Mona Lisa können sie „Keramiken, Miniaturen, Glas- und Holzarbeiten, Teppiche und Prunkwaffen“ bewundern, so die offizielle Beschreibung, „Zeugnisse einer Kultur, die sich von Spanien bis nach Indien erstreckt“. Gemeint ist die „Sammlung für Islamische Kunst“ des Louvre, die insgesamt rund 1400 Stücke umfasst, die 2012 durch einen Neubau erweitert wurde.

Spanien und Indien, Welten entfernt

Nordafrika, Iran, die Türkei, Indien, Spanien und viele, viele Länder mehr sind hier vertreten, mit unglaublich vielfältigen Objekten aus einer Zeitspanne von mehr als einem Jahrtausend (700–1800), aus verschiedensten Lebensbereichen. Und all das firmiert hier unter dem terminologischen Dach „islamisch“ – ein Etikett, das die Kunst über die Religion definiert und Bilder eines homogenen Kulturraums wachruft, dessen Identität in der Religion liegt.

Solche Abteilungen für „Islamische Kunst“ existieren nicht nur in Paris, sondern in etlichen westlichen Museen, etwa im Berliner Pergamonmuseum oder im Metropolitan Museum in New York. Ihre Wurzeln liegen in der Orientalistik des 19. Jahrhunderts, das so viel neues Wissen über und so viel Begeisterung für den „Orient“ nach Europa brachte. Die europäischen Vorstellungen von einer „Islamischen Kunst“ hatten auch viel mit der Idee eines monolithischen goldenen islamischen Zeitalters zu tun.

Das Etikett hat sich erst im 20. Jahrhundert durchgesetzt, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Muslimischsprachigen Ländern selbst war dieses übergreifende Konzept einer „Islamischen Kunst“ fremd: Entsprechungen im Arabischen – „al-fann al-islami“ – oder im Persischen – hunar-i-islami – sind nicht zufällig Lehnübersetzungen aus europäischen Sprachen.

Natürlich hat der Islam die Kunst muslimischer Länder stark mitgeprägt, natürlich ist ihre Betonung von Ornamenten und Mustern, ist die hoch entwickelte Kalligrafie nicht ohne Religion zu verstehen. Aber sie ist bei weitem nicht das einzig Prägende. Religion als identitätsstiftenden Nenner zu wählen, statt etwa neutraler die geografische Herkunft, ist eine merkwürdige Wahl in Zeiten, in denen man sich in allen Bereichen darum müht, mit dem Attribut „islamisch“ differenziert umzugehen. Es stammt ursprünglich aus Perioden, in denen man der „christlichen Zivilisation“ eine monolithisch wahrgenommene „Islamische Zivilisation“ entgegenstellte – wie es Schützer des „Abendlandes“ heute wieder tun.

Was ist moderne „Islamische Kunst“?

Manchmal wird der Begriff auch auf moderne Kunst aus muslimischen Ländern ausgeweitet – zum Ärger vieler Künstler, die nicht einsehen, warum ihre Kunst in eine religiöse Schublade gesteckt wird, völlig unabhängig davon, ob darin religiöse Themen behandelt werden oder nicht, ob sie selbst gläubig sind oder nicht. Dennoch hat die Rede von der „Islamischen Kunst“ in Weltklasse-Museen überlebt. Und das, obwohl sich alle für ihn zu genieren scheinen. Am wenigsten wohl fühlen sich offenbar gerade jene, die am meisten damit befasst sind. In Ausstellungstexten und auf Podiumsdiskussionen wetteifern sie nur so darin, zu erklären, dass man eigentlich nicht von „Islamischer Kunst“ sprechen könne, dass es ein missverständlicher Hilfsausdruck sei, der die enormen Unterschiede verschleiere.

„Wie rechtfertigen wir diesen Namen?“

So schrieb etwa der Historiker Tim Stanley, Leiter des Nahost-Bereichs des Londoner „Victoria & Albert Museum“ (V&A): „Obwohl wir von ,Islamischer Kunst‘ sprechen, handelt es sich nicht um die Kunst eines Kollektivs von Gläubigen, sondern vielmehr um die Kunst einer breiten und komplexen Kultur. Wie rechtfertigen wir also diesen Namen?“ Erstens damit, dass es kein wirklich eingängiges Label gibt, das sich als Ersatz anbietet; zweitens damit, dass der Begriff schlicht „zieht“. Er lockt eindeutig Besucher an: obwohl – oder gerade weil? – der Terror das ist, was die meisten Menschen heute zuallererst mit dem Wort Islam verbinden; und obwohl das Image dieser Religion bei Nichtmuslimen in Europa oder in den USA denkbar schlecht ist. Kunst aus dem Libanon? Klingt fad für die Massen. Islamische Kunst? Das macht viel eher neugierig.

Vielleicht sind wir unseren orientbegeisterten Vorfahren heute näher, als wir glauben, ihrer Begeisterung für das „ganz Andere“. Das ist nicht nur verwerflich. Die seit den Siebzigerjahren verrufene europäische Orientbegeisterung des 19. Jahrhunderts brachte kolonialistische Fantasmen hervor, aber nicht nur. Leidenschaftliche Orientalisten bemühten sich damals auch, das Fremde zu verstehen und Verständnis dafür zu wecken. Es ist deshalb auch kein Wunder, dass Museumsdirektoren zögern, auf ihr Lockwort „Islamische Kunst“ zu verzichten.

Zumal „Islam sells“ nicht nur für die Besucher gilt; es beschert Museen auch reiche Sponsoren aus arabischsprachigen Ländern, die in der Kunst ein Mittel sehen, um das Image ihrer Länder, ihrer Religion aufzuwerten. Die beste Rechtfertigung für dieses eigentlich falsche Etikett ist wohl: Es lockt Besucher in Ausstellungen, die ihre eigene Benennung widerlegen – indem sie zeigen, was für eine reiche und unterschiedliche kulturelle Geschichte sich dahinter verbirgt.

Wer einen Tag im Louvre mit „Islamischer Kunst“ verbracht hat, wird mit dem Begriff „Islamische Kunst“ nicht mehr viel anfangen können.