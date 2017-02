Textversion

20.02.2017 | 17:00 | (DiePresse.com)

Aus dem spektakulären Münchner Kunstfund von Cornelius Gurlitt ist das Bild "Inneres einer gotischen Kirche" von Adolph von Menzels an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben worden.

Aus dem spektakulären Münchner Kunstfund von Cornelius Gurlitt ist eine Zeichnung an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben worden. Die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) übergab das Bild "Inneres einer gotischen Kirche" von Adolph von Menzel am Montag in Berlin an die Nachkommen der ursprünglichen Eigentümerin Elsa Helene Cohen.

Die Taskforce "Schwabinger Kunstfund" hatte die Zeichnung bereits Ende 2015 als NS-Raubkunst identifiziert. Wegen des gerichtlichen Streits um das Gurlitt-Erbe konnte sie jedoch zunächst nicht zurückerstattet werden.