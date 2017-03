Textversion

06.03.2017 | 12:05 | (DiePresse.com)

Der Klimt-Experte, ehemalige Chefkurator und Vizedirektor des Belvedere wird neuer Direktor des Museums der bildenden Künste in Leipzig.

Alfred Weidinger, der renommierte Kurator und einstige Vizedirektor des Wiener Belvedere, wechselt nach Leipzig: Der 55-Jährige soll in der sächsischen Großstadt das Museum der bildenden Künste als Direktor übernehmen. Dies teilte am Montag das Leipziger Kulturdezernat mit. Amtsantritt des gebürtigen Oberösterreichers soll demnach der 1. August sein.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat sich aus insgesamt 30 Bewerbern für Weidinger entschieden, wobei sich auf diese Empfehlung die Auswahlkommission aus Vertretern der Verwaltung, der Stadtratsfraktionen sowie externen Fachleuten verständigte. Formell muss die Personalie noch in der Ratsversammlungssitzung am 12. April bestätigt werden.

Weidinger, Experte für das Oeuvre Gustav Klimts, folgt damit dem in Pension gehenden Hans-Werner Schmidt nach. "Die Herausforderung, gemeinsam mit einem bewährten Team, die Zukunft des Museums der bildenden Künste Leipzig zu gestalten, begeistert mich sehr. Vor uns stehen spannende Projekte und das Ziel, als Museum die Dynamik und den Pulsschlag der Stadt mitzubestimmen", freute sich Weidinger in einer Aussendung. Das 1848 gegründete Museum der bildenden Künste sitzt seit 2004 in einem markanten Neubau inmitten der Leipziger Altstadt, der rund 7.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche bietet.