Textversion

09.03.2017 | 11:23 | (DiePresse.com)

Werke deutscher Künstler erzielten bei Auktionen in London erneut Millionenpreise - allen voran jene von Gerhard Richter.

Die Werke zeitgenössischer deutscher Künstler haben am Mittwoch in einer Versteigerung beim Auktionshaus Sotheby's in London Millionen erzielt. Den höchsten Preis zahlte ein Bieter mit umgerechnet rund 20,5 Millionen Euro (17,7 Millionen Britische Pfund) für das Gemälde "Eisberg" von Gerhard Richter - weit mehr als den Schätzpreis.

Zwei weitere Werke des 85-Jährigen kamen für jeweils rund vier Millionen Britische Pfund (4,6 Millionen Euro) unter den Hammer. Das Werk "Mit roter Fahne" von Georg Baselitz wechselte für 7,5 Millionen Pfund (umgerechnet 8,6 Millionen Euro) den Besitzer.

Das Gemälde "Die Mutter von Joseph Beuys" des 1997 verstorbenen Künstlers Martin Kippenberger erzielte knapp vier Millionen Pfund. Anselm Kiefers "Athanor" kam auf 2,2 Millionen Pfund (umgerechnet 2,5 Millionen Euro).

Bereits am Tag zuvor hatten die Werke deutscher Künstler beim Auktionshaus Christie's ebenfalls hohe Preise erzielt. Beispielsweise wechselte das Gemälde "Selbstporträt mit Palette" von Albert Oehlen für 3,4 Millionen Euro den Besitzer. Eine Skulptur von Günther Uecker wurde für umgerechnet rund drei Millionen Euro versteigert.