Schieles "erstes Meisterwerk" wird versteigert

26.04.2017 | 10:43 | (DiePresse.com)

"Danae" gehört zu den ersten Frauenakten in Öl von Egon Schiele. Das Gemälde soll bei einer Auktion in New York bis zu 40 Millionen Dollar einbringen.