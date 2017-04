Textversion

"Porträt eines Mannes" von Bartholomäus van der Helst hätte am Mittwochabend versteigert werden sollen. Das Gemälde war einst von der Gestapo beschlagnahmt worden.

Das als Raubkunst identifizierte "Porträt eines Mannes" von Bartholomäus van der Helst wird heute, Mittwoch, Abend doch nicht im Kinsky versteigert. Wie das Wiener Auktionshaus gegenüber der APA einen Bericht des "Kurier" bestätigte, hat der Eigentümer das Gemälde zurückgezogen. Dabei handle es sich um eine "persönliche Entscheidung".

Das von der Gestapo beschlagnahmte und im Art Loss Register geführte Gemälde hatte man im Kinsky bereits im Vorjahr versteigern wollen - zog allerdings schon damals zurück, nachdem sich die Behörden im Namen der Erben nach Adolphe Schloss eingeschaltet hatten.

Seither wurde nach einer einvernehmlichen Lösung samt Teilung des Erlöses gesucht, die Erben bestanden allerdings auf Restitution. Eine Klage gegen den aktuellen Eigentümer wurde in Folge abgewiesen - er konnte nachweisen, in gutem Glauben gekauft zu haben.

Unklarheiten über Rechtssicherheit des Verkaufes

Über die Rechtssicherheit für einen neuen Käufer - vor allem außerhalb Österreichs - herrschte zwischen den Anwälten beider Seiten allerdings Uneinigkeit. Der Schätzwert war im Auktionskatalog mit 15.000 bis 30.000 Euro beziffert.

Das Toplos der Auktion Alter Meister im Kinsky am Mittwoch ist allerdings ein anderes: Aus der Werkstatt von Sandro Botticelli stammt eine rundförmige Darstellung der Heiligen Familie mit Johannes dem Täufer für geschätzt 350.000 bis 700.000 Euro.

Sisis Verlobungsbild wird am Donnerstag versteigert

Mit einem echten Diamanten aus dem Schatzkästchen der Monarchie wartet das Dorotheum am Donnerstag auf: Aus der Auktion von Gemälden des 19. Jahrhunderts sticht das Verlobungsbild von Kaiserin Sisi heraus, das Elisabeth als junge Frau zu Pferd in ihrer Heimat Possenhofen zeigt, und das zeitlebens über dem Bett Kaiser Franz Josephs in der Wiener Hofburg hing. Es kommt aus Familienbesitz des Hauses Habsburg zum Verkauf und wird auf 300.000 bis 400.000 Euro geschätzt.