01.03.2017 | 13:01 | Norbert Mayer (Die Presse)

Als der Burgunderherzog Karl der Kühne 1477 starb, nutzte Kaiser Friedrich III. die Chance und verheiratete seinen Sohn Maximilian mit Karls Tochter und Erbin Maria von Burgund. Gegen massiven Widerstand von Erbfeind Frankreich.

Die Namen dieser Herzöge, einer Seitenlinie des französischen Hauses Valois, die nach der Großen Pest Mitte des 14. Jahrhunderts in hundert Jahren eine Großmacht im Herzen von Europa schufen, waren Programm: Philipp der Kühne, Johann ohne Furcht, Philipp der Gute und Karl der Kühne betrieben die Expansion des Herzogtums Burgund, das bald die reichsten Regionen des Kontinents umfasste – mit modernsten Manufakturen, den größten Märkten. Gent, Brügge und Antwerpen waren damals die „Global Players“. Bald ging von diesen Städten wirklich der Welthandel aus.

Der wildeste der Burgunderherzoge war ihr letzter – Karl der Kühne, ein tapferer, aber zuweilen auch unüberlegter Gewaltmensch. Er versuchte, seine Ländereien im Norden mit denen im Süden zu vereinen und wollte sich dazu das dazwischenliegende Herzogtum Lothringen einverleiben. Karl träumte sogar vom Zugang seines Reiches zum Mittelmeer. Doch im Kampf um Lothringen fiel er 1477 vor dessen Hauptstadt Nancy. Um das Erbe seiner Tochter Maria entbrannte ein zäher Machtkampf zwischen Frankreich und dem Hause Habsburg.

1477 war ein entscheidendes Jahr für Kaiser Friedrich III., der in Wiener Neustadt residierte, von marodierenden Truppen des ungarischen Königs Matthias Corvinus bedrängt, der sich wiederum im dauernden Krieg mit dem Osmanischen Reich befand. Ein halbes Jahrhundert später würden die Truppen des Sultans Süleyman des Prächtigen vor Wien stehen.

Was für eine Wendezeit! Der Buchdruck war bereits erfunden, nun brachen auch europäische Entdecker in alle Welt auf. Amerika! In Eisleben wurde 1483 Martin Luther geboren, der bedeutendste aller Reformatoren. In England kamen die Tudors an die Macht, nachdem Richard III., der letzte König aus dem Hause Plantagenet, 1485 in der Schlacht von Bosworth gefallen war. In Italien blühte längst schon die Renaissance, dort brummte so wie in Flandern die Wirtschaft in den Städten. Der Herbst des Mittelalters war vorbei, ein weites Feld eröffnete sich für Entrepreneure wie Jakob Fugger aus Augsburg, den reichsten Bürger der alten und zugleich schönen neuen Welt, der mit seinem Kapital das Schicksal von Kaisern und Königen mitbestimmte.

Er half in den folgenden Jahrzehnten mit Krediten kräftig mit, als sich Habsburg anschickte, zur Weltmacht zu werden. Mit dem Tod Karls des Kühnen kam in Gang, was Friedrich III. lang geplant hatte. Papst Pius II. hatte ihm bereits 1463 vorgeschlagen, dass Sohn Maximilian Maria von Burgund heiraten solle. Mehrere Verhandlungen, sogar bei einem persönlichen Treffen von Kaiser und Herzog Karl in Trier, brachten noch kein Ergebnis, sondern vorerst nur eine geheime Verpflichtung.

Der Erzherzog möge rasch kommen

1477 aber fügte es sich tatsächlich: Auf der einen Seite ein Kaiser, dem das nötige Geld, auf der anderen ein Reich ohne Herzog, dem die Schutzmacht fehlte. Am 21. April, nicht einmal vier Monate nach dem Tode Karls des Kühnen, wurden Erzherzog Maximilian und Herzogin Maria durch Ferntrauung verbunden. Sie drängte den Bräutigam: Er solle rasch kommen. Denn der französische König Ludwig XI. tat alles, vor allem mithilfe der Generalstände der Niederlande, um den für ihn bedrohlichen Bund Habsburgs mit Burgund zu verhindern.

Krisenjahre: Der niederländische Erbfolgekrieg verheerte die von Maximilian gewonnenen Gebiete, der junge Herzog bewährte sich als Heerführer. Er fand aber vor allem starke Verbündete gegen das expansionswillige Frankreich – in England und Spanien. Maria gebar ihm zwei Nachkommen, die überlebten: Philipp, später der Schöne genannt, dessen Sohn Karl V. über ein Weltreich herrschen würde, in dem die Sonne nicht unterging, und Margarete (von Österreich), die als Statthalterin essenziell für die Niederlande wurde.

Die Erbfolge war gesichert. Doch Maria von Burgund starb früh, 1482, bei einem Reitunfall. Von diesen fünf Jahren, von der Brautwerbung bis zum Tod der Gattin Maximilians, handelt der aktuelle dreiteilige TV-Film des ORF. („Maximilian als Superheld der Habsburger“). Großes Kino. Der Witwer war untröstlich, hieß es. So groß soll seine Sehnsucht nach Maria gewesen sein, dass er einen Abt, dem magische Kräfte nachgesagt wurden, bat, die Verstorbene aus dem Jenseits zu beschwören. Als "Königin von Feuereisen" wurde ihr später in Maximilians unvollendetem, autobiografisch gefärbtem "Weißkunig", einer Melange aus Heldensage, Chronik und Fürstenspiegel, ein literarisches Denkmal gesetzt.

Wer Action und Romantik liebt, kann diese Geschichte auch im „Theuerdank“ nachlesen, einem reich illustrierten, frühen Meisterwerk des Buchdrucks, das Kaiser Maximilian I. in Auftrag gab und das 1517, nicht einmal zwei Jahre vor seinem Tod, in Nürnberg publiziert wurde. Maximilian wusste die Medien seiner Zeit geschickt zu nutzen. Sie sollten vor allem auch von seiner Größe künden. "Theuerdank" handelt von der abenteuerlichen Brautfahrt eines Ritters, der trotz der Verhinderungsversuche durch die Hauptleute, Übermut, Unfall und Missgunst schließlich ein hohes Fräulein gewinnt. Eine Vernunftehe? Eine politische Allianz? Nicht für einen letzten Ritter! Es muss wohl Liebe gewesen sein.