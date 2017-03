Textversion

22.03.2017 | 18:28 | Anne-Catherine Simon (Die Presse)

Er nahm Sherlock Holmes und Hitchcocks Psycho-Horror vorweg, Michael Jackson und Dostojewski knieten vor ihm: Über die unheimliche Welt des Edgar Allan Poe – die jetzt in einer fabelhaften Übersetzung neu zu erleben ist.

Es war der Orang Utan. Ein Orang Utan mit Rasiermesser. Die erste Detektivgeschichte der Welt hat tatsächlich ein Tier zum Täter. Zwei Frauen sind in einer Pariser Wohnung auf offenbar grässliche Weise umgekommen, alle Türen und Fenster sind verschlossen, die Polizei ist ratlos. Aber da gibt es einen Mann, der seelenruhig den Fall löst – oder besser gesagt, seinem verblüfften Freund im Detail erklärt, wie er zu dieser Lösung gelangt ist.

Hätte es Sherlock Holmes gegeben ohne Auguste Dupin, den ein halbes Jahrhundert älteren Helden in Edgar Allan Poes Geschichte „Der Doppelmord in der Rue Morgue“? Wohl nicht. „Wenn jeder, der seine Einfälle Poe verdankt, den zehnten Teil seiner Einnahmen opfern müsste, könnte diesem ein Denkmal errichtet werden, das größer ist als die Pyramiden, und ich zum Beispiel wäre einer der Baumeister“ – der Satz stammt von niemand anderem als Arthur Conan Doyle.

Viele Schriftsteller nach Poe dachten ähnlich über ihn. Seine Imagination, rühmte Dostojewski, „besitzt eine Qualität, die wir in dieser Größe bisher nirgends sonst gefunden haben, nämlich die Macht des Details“. Auch für den verzweifelten Charles Baudelaire war Edgar Allan Poe mit seinen Alkohol-, Geld- und psychischen Problemen ein angebeteter Geistesverwandter. Er übersetzte, was er von ihm finden konnte, ließ das Ergebnis ab 1856, wenige Jahre nach Poes Tod, in fünf Bänden erscheinen – und so wurde der in Amerika missachtete Poe in Europa berühmt. Diese Ausgabe kommt nun in wunderbarer Neuübersetzung von Andreas Nohl wieder heraus, der erste Band ist soeben erschienen.

Neben „Der Doppelmord in der Rue Morgue“ findet sich darin auch die Dupin-Geschichte „Der entwendete Brief“. In ihr, fällt auf, raucht Auguste Dupin eine Meerschaumpfeife. Die verbinden wir heute mit der typischen Sherlock-Holmes-Optik – obwohl dieser bei Doyle ein anderes Pfeifenmodell besitzt. Er raucht sie allerdings in etlichen Filmen. Das geht auf die Theateraufführungen des Londoner Royal Court Theatre zurück, das mit Sherlock-Holmes-Stücken erfolgreich war und ein für das Publikum gut sichtbares Pfeifenmodell wollte. Ob die Theatermacher sich dabei auch von Poes Auguste Dupin inspirieren ließen? Pfeife hin oder her – in Doyles Geschichten gibt es jede Menge Parallelen zu Poe. Wenn Holmes etwa erklärt, warum er weiß, dass Watson am Vortag nass geworden ist und ein nachlässiges Dienstmädchen hat, ist das ein Echo jener Stelle im „Doppelmord“, wo Dupin seinem Freund erklärt, was der gerade denkt – und woraus er, Dupin, das abgeleitet hat. Poes Detektiv ist der Vorläufer aller genialen, eigenbrötlerischen Kombinierer wie Holmes oder Hercule Poirot. Auch auf die literarisch nicht gerade gängige Idee, Holmes genaue Adresse zu nennen (Baker Street 221, London), dürfte ihn Poe gebracht haben: Dupin wohnt No. 33, Rue Dunôt, Faubourg St. Germain, Paris.

Zum Südpol und ins All

Poe wird in der Populärkultur oft auf literarisch hochstehende Schauerromantik reduziert. Aber er war stupend vielseitig begabt, hat etwa mit einer Fantasiereise zum Südpol Jules Verne inspiriert, scheint in der Erzählung „Heureka“ spätere physikalische Theorien des Universums vorwegzunehmen. Wenn er über Dupin schreibt, dass „Menschen mit wahrer Fantasie immer auch analytisch denken“, meinte er wohl auch sich selbst. Für Poe ist eine guter Analytiker nicht zuletzt einer, der weiß, was und wie zu beobachten ist. Diese Verbindung von Fantasie, Beobachtung und Analyse macht diesen Autor so herausragend.

Der Band „Unheimliche Geschichten“ enthält auch „Ein Sturz in den Malstrom“, wo der für Poe so typische Sog des Unheimlichen und Grauenhaften tatsächlich ein realer Sog ist, in den der Erzähler gerät: der Gezeitenstrom bei den Lofoten-Inseln mit seinen berüchtigten Wasserwirbeln. Schon Schillers Ballade „Der Taucher“ spielt an einem Malstrom, bei Poe gerät der Fischer ganz hinein: „Das Schiff hing wie durch Zauberei auf halber Höhe an der Innenseite eines Trichters von gigantischem Durchmesser, dessen vollkommen glatte Wände man für Ebenholz hätte halten können, hätten sie sich nicht mit solch atemberaubender Geschwindigkeit im Kreis gedreht und einen so unheimlich schimmernden Glanz ausgesandt, während die Strahlen des Vollmonds aus dem erwähnten runden Loch inmitten der Wolken in einer Flut goldener Pracht die schwarzen Wände hinab (...) strömten.“ Der Fischer wäre kein Poe-Held, würde er nicht noch in Todesgefahr physikalische Beobachtungen anstellen.

Orte zwischen Leben und Tod

„Höchste Erkenntnis“ ist bei Poe oft „gleichbedeutend mit Zerstörung“. Weil er seine Vorstellungs- und Beobachtungsgabe auf die Schrecken des eigenen Innenlebens richtete, nahm er moderne Reisen ins Unbewusste vorweg. Die seinigen sind entsetzlich, es sind Alpträume zum Angreifen. Poe war überzeugt, dass die Grenzen zwischen Leben und Tod fließend sind, dass die Realität in weite dunkle Räume reicht, er glaubte an ein psychisches Prinzip, das alles durchwirkt und verbindet. Wenn die lebendig begrabene Zwillingsschwester im „Untergang des Hauses Usher“ sich auf den Bruder wirft; wenn der Rabe im berühmten gleichnamigen Gedicht immer nur „Nimmermehr“ antwortet; wenn in „Der schwarze Kater“ das erhängte Tier als Relief an der Wand wiederauftaucht; oder wenn in „Ligeia“ die geliebte Tote grausig im toten Körper der zweiten Ehefrau wiederaufersteht – dann ist das weit entfernt von wohliger Schauerromantik.

Das Schaurige komme aus der Seele, nicht aus Deutschland, schrieb Poe, um klarzumachen, dass er kein Epigone der damals blühenden deutschen Schauerromantik war. Aber E.T.A. Hoffmann (dessen Fantasiereisen ebenfalls durch Alkohol befördert waren), schätzte er sehr. „Der Untergang des Hauses Usher“ verrät, dass er dessen Geschichte „Majorat“ aus den „Nachtstücken“ gelesen hat, sogar die Hauptfiguren heißen fast gleich: Roderick bzw. Roderich. So führt eine Linie von der deutschen Romantik und Poe zum Horrorfilm – und weiter in die Popmusik: In den 1960er-Jahren spielte Vincent Price die Hauptrolle im erfolgreichen Film „House of Usher“, und in mehreren weiteren Filmen nach Werken von Poe. Prices charakteristische Stimme kennt man auch vom Monolog im Titellied auf Michael Jacksons Album „Thriller“: Wählte der Popsänger sie, weil er ein Verehrer von Edgar Allan Poe war? Jackson hatte sogar vor, ihn auf der Leinwand zu verkörpern, in einer Film-Biografie „The Nightmares of Edgar Allan Poe“. Sein Tod kam dazwischen.

Bei Poe sind die Menschen oft angezogen vom Bösen um seiner selbst willen. Das hat schon Dostojewski und Baudelaire fasziniert, später das Horrorgenre inspiriert. Dass der Ostküstenbewohner Poe zu einer Zeit, in der andere den wilden Westen erkundeten, gefährliche Bewusstseinsreisen unternahm, macht ihn auch zum Vorläufer Hitchcock'scher Seelenschrecken. Es sind bei beiden sehr männliche Ängste: Die Frauen sind bei Poe wie bei Hitchcock anbetungswürdig und zugleich gefürchtet, am willkommensten sind sie als (ermordete) „schöne Tote“. Das größte Grauen hat bei ihm meist etwas Weibliches. Marie Bonaparte, Freud-Schülerin und Nachfahrin eines Bruders von Napoleon, deutete Poes Malstrom denn auch als weiblichen Uterus.

Das Drehbuch zu Hitchcocks „Psycho“ (der wie „House of Usher“ 1960 herauskam und in den USA im Doppelpack mit diesem gezeigt wurde) stammt von Robert Bloch, und der hat auch eine aberwitzige Poe-Geschichte verfasst: Ein Verehrer des Dichters beweist darin, dass er diesen wiederauferstehen hat lassen, Poe schreibe nun bei ihm eingeschlossen neue Texte. Bloch kannte sicher die vielen Behauptungen von spiritistischer Seite, Botschaften vom Geist des toten Poe empfangen zu haben. Dichterin und Medium Lizzie Doten veröffentlichte 1863 „Poems from the Inner Life“ mit Gedichten, die Poes Geist ihr angeblich diktiert hat.

Dazu passt, was soeben bekannt wurde – dass 2020 vom toten japanischen Filmregisseur Akira Kurosawa eine neue Poe-Verfilmung kommen soll, nach der Geschichte „Die Maske des Roten Todes“. Tatsächlich hatte Kurosawa schon das Drehbuch fertig, starb aber dann, in China wird der Film nun doch noch gedreht. Poe kommt eben immer wieder. Wie unser Gefühl, dass „wir nicht sehr verlässlich zuhaus sind in unserer gedeuteten Welt“. So sanft formulierte das Rilke. Poe fände das wohl skandalös untertrieben.